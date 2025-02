Christian Chávez, do RBD, vai desfilar no carnaval pela Grande Rio

Christian Chávez, do RBD, vem ao Brasil para desfilar pela Acadêmicos do Grande Rio - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor e ator Christian Chávez, famoso por interpretar Giovanni na novela mexicana Rebelde e por ser membro do grupo RBD, anunciou, nesta quinta-feira (6/2), que vai desfilar no carnaval fluminense pela Acadêmicos do Grande Rio, de Duque de Caxias. Em publicação no Instagram, o artista mexicano adianta, em português, que está “a caminho”. Leia também: Rebelde: saiba quais atores da novela mexicana que já morreram

“Sonhos se tornam realidade”, disse Chávez em anúncio publicado nesta tarde. “Tô chegando, Grande Rio! No carnaval deste ano, estarei na Sapucaí com essa escola que sempre admirei.”

Com enredo “Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas nas contas dos curimbós”, a Grande Rio tem como proposta homenagear tradições e personagens do estado do Pará — especialmente no que diz respeito a rios e igarapés, uma vez que a palavra ‘Parawara’ quer dizer ‘oriundo do rio’ —, como a ancestralidade indígena e as Belas Turcas. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Estou muito feliz com o convite para estar junto com a comunidade de Caxias levando um pouco das encantarias paraenses para a Avenida”, escreveu Christian na legenda de vídeo em que mostra cenas da rotina de preparação: um caderno em que escreve trecho do samba oficial da escola para o carnaval 2025, A Mina é Cocoriô; treinos de dança; um abacaxi sobre a cabeça para representar as fantasias; agitação de panos verdes e amarelos; e, finalmente, a mala pronta com passaporte do México sobre uma camisa da seleção brasileira.