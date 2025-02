Paolla Oliveira revela insatisfação nos bastidores do remake de ‘Vale Tudo’: "Não me contentei"

Paolla Oliveira está nos preparativos para realizar seu retorno às novelas no remake de Vale Tudo, que estreia no final do próximo mês de março, no horário das nove da Globo. Na adaptação assinada por Manuela Dias, ela interpretará Heleninha Roitman.

Em entrevista à revista Marie Claire, a namorada do cantor Diogo Nogueira admitiu que inicialmente foi cotada para interpretar outra personagem, mas recusou, e pediu para realizar os testes.

"Não me contentei"

"Eu não me contentei. Como em várias coisas na vida, não quis me contentar com o que trouxeram. E não que a outra personagem era ruim, não existe isso de personagem ruim, cada uma tem seus desafios e particularidades. Mas eu queria alçar vôos maiores com a complexidade que a Heleninha tem", explicou Paolla Oliveira.

"Queria dançar a coreografia mais difícil. Podia ter dado ruim, mas deu certo, abriram os testes e passei. Precisei ter coragem. Bem ou mal, assumi um baita risco. Se você tiver vontade, não se contente com o que o mundo está oferecendo, porque talvez você possa mais", disse Paolla Oliveira, que celebrou a oportunidade de reviver a personagem de sucesso, que na versão original, exibida entre 1988 e 1989, pertenceu a Renata Sorrah.

"Heleninha tem muitas vertentes. É complexa e já existe emblemática no imaginário das pessoas, então só por isso é um enorme desafio. Uma artista plástica com problemas sérios com álcool – algo que Manuela Dias [a autora] quer ressignificar nesta versão – e que tem uma família cheia de questões. Sinto que é o tipo de personagem que vai estar em construção até o fim do trabalho", pontuou Paolla.

