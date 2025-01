Paolla Oliveira se revolta após ser criticada em planilha dos influencers

A atriz Paolla Oliveira foi uma das pessoas citadas na lista de influencers e personalidades difíceis de se trabalhar. Na planilha, que continha supostos comentários de profissionais de publicidade e marketing, a atriz foi classificada como “chata” e “difícil de trabalhar”.

Recentemente, durante um ensaio de Carnaval da Acadêmicos do Grande Rio, de Duque de Caxias, na qual desfila como rainha de bateria, a atriz foi abordada por uma repórter do Portal Leo Dias, que a questionou sobre o que ela tinha a dizer sobre as anotações do documento.

Sem papas na língua, Paolla foi ríspida no tom e objetiva na resposta: “Cê jura que você quer falar de uma lista que eu não sei nem da onde veio? Sério?”, perguntou a artista. “Amo seu trabalho”, tentou justificar a repórter, que, logo em seguida, foi cortada.

É pra falar? Então que fale. Paolla continuou com sua declaração: “Não. Meu profissionalismo é irretocável. Não tem lista. Assim como têm algumas fofocas que saem, e que eu sei que não me abalam, porque são vinte anos de profissionalismo, alguns de samba. E nenhum deles pode contra a minha pessoa, nem com caráter ou como trato algumas pessoas”, finalizou.

Na web, pessoas comentaram sobre o clima um tanto quanto desconfortável: “Só da resposta dela já sabemos que é verdade”, disparou uma seguidora. “Não achei nada demais a resposta dela. As pessoas exageram demais”, opinou outra em defesa da atriz.