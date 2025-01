Paolla Oliveira fala sobre liberdade dos "corpos reais"

Paolla Oliveira, aos 42 anos, tem sido uma voz de empoderamento, principalmente quando se trata das cobranças sobre os corpos das mulheres. No Carnaval de 2024, a atriz destacou a importância de aceitar o corpo real, sem as pressões da perfeição. "O corpo de Carnaval é o meu, o seu, é o famoso corpo real", afirmou, lançando um movimento que ressoou entre famosas e mulheres em geral, encorajando-as a se libertarem das expectativas sociais sobre a aparência.

Em entrevista à Quem, Paolla compartilhou a satisfação de ter ajudado a desencadear essa onda de aceitação. "Fico muito feliz de ter me libertado", comentou, ressaltando como o compartilhamento de sua experiência se tornou algo inspirador para outras pessoas. Ela se emocionou ao perceber a identificação que muitas mulheres tiveram com sua jornada. "Saber que outras pessoas se sentiram como eu é de um nível de identificação que me encanta", afirmou.

Além da liberdade sobre seu corpo, Paolla também se envolveu em uma campanha global para promover a beleza real, sem filtros. Isso culminou em uma importante mudança no Instagram, que passou a retirar filtros de fotos e vídeos, refletindo um movimento social crescente. "Espero que as pessoas consigam voltar para quem elas são e seja uma passagem legal", afirmou, enfatizando que a verdadeira beleza é aquela que vem de dentro, sem artifícios.

Paolla defende uma abordagem equilibrada, sem radicalismos, para que as pessoas se sintam confiantes nas redes sociais. "Somos cheios de artifícios, e quem sabe não dispensamos alguns e falamos: será que preciso mesmo disso?", questionou. Seu desejo é que todos, com ou sem filtros, possam se sentir confortáveis e fiéis a quem realmente são.