Rodrigo Faro anuncia que a esposa, Vera Viel, está curada após retirada de tumor

Rodrigo Faro usou suas redes sociais nesta segunda-feira (10/2), para anunciar que sua esposa, Vera Viel, está curada do câncer. Em outubro, ela passou por uma cirurgia para retirada de um tumor raro, o sarcoma sinovial.

"Mais uma vitória pra honra e glória de Deus… obrigado a todos que oram pela gente todo dia e a essa equipe médica abençoada que cuidou da gente com todo amor", disse o apresentador na legenda do post.

No vídeo publicado em seu perfil, Faro surge ao lado de Vera, que celebra a vitória: "Hoje às 6h eu fui para o [Hospital Albert] Einstein fazer meus primeiros exames pós-cirurgia depois de quatro meses e…", começou ela. O apresentador completou: "Está constatado. A gente já sabia, já sabia desde o começo que a gente ia vencer essa batalha. A Vera não tem mais essa doença. A Vera está curada. Agora é vida nova".

Na sequência, eles agradeceram pelo apoio e orações que receberam de fãs e amigos. "Mais uma vitória para a gente", disse Faro, que aproveitou para também agradecer a torcida pelo casal na Batalha do Lip Sync no Domingão com Huck. "A Vera me ajuda a vencer na vida e em qualquer lugar." É importante destacar que pacientes em remissão do câncer precisam de acompanhamento por cinco anos para que a cura seja, de fato, confirmada.