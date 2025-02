Kanye West tem sua conta no X desativada

Kanye West voltou a ser o centro das atenções – mas, desta vez, não pelos motivos que ele imaginava. Após uma série de postagens repletas de discurso de ódio, a conta de West no X (antigo Twitter) foi finalmente desativada, depois de muitos dias em que o rapper se envolveu em declarações extremamente controversas.

Entre suas postagens, ele chegou a escrever frases chocantes, como “Eu sou um nazista” e declarar que Hitler era “tão fresco”, algo que gerou indignação em massa e fez a plataforma agir.

Durante esse período tumultuado, West fez declarações que incendiaram as redes sociais e provocaram uma onda de reações de organizações como a Liga Antidifamação (ADL) e o Comitê Judaico Americano.

Ele foi criticado por seus comentários antissemitas, e muitos chamaram sua atitude de perigosa, apontando que suas palavras poderiam incitar violência no mundo real.

Em um momento particularmente tenso, o rapper até se gabou da suposta “dominação” sobre sua esposa, Bianca Censori, enquanto defendia publicamente Sean “Diddy” Combs. Porém, o maior foco de críticas veio mesmo das frases discriminatórias que ele compartilhou sobre o povo judeu.

Entre os usuários que expressaram repúdio às postagens de West, o ator David Schwimmer fez um apelo direto a Elon Musk, dono da plataforma, pedindo que o rapper fosse removido do X.

“Não podemos impedir um fanático perturbado de cuspir ódio… mas PODEMOS parar de dar a ele um megafone”, escreveu Schwimmer no Instagram, ressaltando o perigo do alcance de West, que contava com 32,7 milhões de seguidores. “O discurso de ódio resulta em violência REAL contra os judeus”, concluiu o ator.