Ariana Grande quer terapia nos contratos de jovens estrelas – e ela tem um bom ponto!

Conforme o portal Variety, Ariana Grande tem uma nova missão além dos palcos e estúdios: garantir que jovens estrelas recebam o apoio psicológico que precisam desde o início da carreira.

Em uma conversa descontraída no podcast “WTF”, de Marc Maron, a cantora e atriz vencedora do Grammy destacou a importância da terapia e sugeriu que sessões semanais deveriam ser um item obrigatório nos contratos de artistas mirins e adolescentes.

Ariana, que começou sua trajetória na Broadway antes de estourar na série “Victorious”, da Nickelodeon, sabe bem como a fama pode ser difícil de lidar. Ela contou que desde os 19 anos teve que enfrentar a pressão da mídia, boatos sobre sua vida pessoal e até julgamentos sobre seu corpo. “É algo que você trabalha tanto para tentar entender, e nunca fará sentido para mim. Eu simplesmente amo arte e é tudo com o que me importo, então é estranho que isso seja parte disso”, desabafou.

Para a cantora, a intensidade do escrutínio público sobre artistas jovens torna o acompanhamento psicológico essencial. E, segundo ela, os estúdios e gravadoras que transformam esses talentos em grandes estrelas têm a responsabilidade de protegê-los. “Eles sabem como sua vida vai mudar. Eles já viram como a fama pode impactar as pessoas de forma negativa. Então, deveriam ser responsáveis por oferecer esse suporte”, argumentou.

Ariana Grande: Uma ideia que faz todo sentido

Grande não apenas defendeu a importância da terapia, mas deixou claro que isso não deveria ser algo opcional. Para ela, incluir esse acompanhamento nos contratos de quem assina com grandes empresas do entretenimento seria uma forma de evitar que jovens artistas passem por dificuldades emocionais sem apoio adequado.

“Isso não deveria ser negociável”, disse. “Você precisa de um terapeuta para consultar várias vezes por semana.”

A cantora ressaltou que ser artista exige vulnerabilidade, mas que essa mesma sensibilidade pode tornar ainda mais difícil lidar com a exposição e as críticas. “A mesma pessoa que deve fazer arte é exatamente a mesma que não deveria lidar com essa merda”, afirmou, de forma sincera e bem-humorada.

Não é a primeira vez que Ariana fala sobre o impacto da fama precoce. Em junho, no podcast “Podcrushed”, de Penn Badgley, ela comentou que ainda está “reprocessando” seu tempo em “Victorious” e que muitos jovens artistas simplesmente não têm o suporte necessário para enfrentar esse tipo de experiência.

Com esse posicionamento, Ariana Grande levanta uma discussão necessária e atual. Afinal, se treinadores vocais e preparadores físicos fazem parte da rotina de quem está na indústria do entretenimento, por que o suporte emocional ainda não é tratado como prioridade? Quem sabe, com a influência de estrelas como ela, essa realidade possa começar a mudar.

E se depender de Ariana, isso já está no radar!