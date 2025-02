Isabel Veloso fala sobre expectativa de vida após retomar tratamento

Isabel Veloso, de 18 anos, compartilhou com seus seguidores detalhes sobre sua luta contra o Linfoma de Hodgkin e sua nova perspectiva após a maternidade. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, a influenciadora revelou que, ao desistir do tratamento, os médicos estimaram que teria apenas seis meses de vida. No entanto, ao retomar o tratamento, a jovem conseguiu estabilizar a doença, destacando que o prognóstico ainda é incerto e depende da resposta do seu organismo.

Isabel explicou que decidiu interromper o tratamento devido a uma reação extremamente dolorosa à imunoterapia utilizada no ano passado. Segundo ela, a dor era insuportável e exigia altas doses de morfina. Além do sofrimento físico, a influenciadora mencionou o impacto emocional de passar por vários tratamentos consecutivos, incluindo um transplante de medula óssea. "Quando achei que teria uma vida normal, precisei enfrentar mais um tratamento difícil", desabafou.

A jovem também relatou que, após interromper a terapia, foi surpreendida ao descobrir que estava grávida. Esse momento foi decisivo para que ela reconsiderasse sua postura e retomasse o tratamento, apesar da dor intensa. "A gravidez me fez querer continuar lutando pela minha vida, por mais difícil que fosse", afirmou. Ela revelou que a única dose do medicamento mais agressivo, antes de pausar o tratamento, ajudou a controlar parte dos tumores.

Agora mãe, Isabel Veloso enfrenta julgamentos sobre sua decisão de interromper e retomar a luta contra a doença. No entanto, ela afirma que sua visão mudou completamente com a maternidade e que seguirá lutando para viver ao lado da família. Casada com Lucas Bordas, a influenciadora continua compartilhando sua jornada com os seguidores.