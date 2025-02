Selena Gomez comenta polêmicas de ‘Emilia Pérez’

Selena Gomez finalmente se pronunciou sobre as recentes controvérsias envolvendo o filme Emilia Pérez, uma das grandes apostas do Oscar deste ano, com impressionantes 13 indicações.

Durante sua participação no Santa Barbara International Film Festival, a artista falou abertamente sobre os desafios que surgiram após o lançamento do longa-metragem e como isso afetou sua experiência com a produção.

Questionada sobre as críticas e polêmicas em torno do filme, Selena admitiu que, de certa forma, “parte da magia se perdeu”. No entanto, a cantora e atriz reforçou seu carinho pelo projeto e pelo aprendizado que obteve ao trabalhar nele.

“Escolho continuar orgulhosa do que fiz e sou extremamente grata por essa oportunidade. Vivo sem arrependimentos e faria esse filme quantas vezes fosse possível. Foi incrível que alguém tenha visto algo em mim que vai além do que as pessoas normalmente esperam. O diretor confiou no meu potencial, e isso significou muito para mim. Pude mostrar que sou capaz de explorar novos caminhos na minha carreira, e espero que essa seja apenas a primeira de muitas experiências no cinema”, declarou Selena no evento.

O longa, dirigido pelo renomado cineasta francês Jacques Audiard, conta a história de um narcotraficante mexicano que passa por um processo de transição de gênero. O filme recebeu elogios por sua originalidade, mas também foi alvo de críticas. Diversos grupos apontaram que a representação do México na trama foi estereotipada, além do fato de o elenco principal ser majoritariamente europeu e estadunidense.

Selena Gomez: Polêmicas envolvendo Karla Sofía Gascón

Outro ponto delicado nas discussões sobre Emilia Pérez envolve Karla Sofía Gascón, que fez história ao se tornar a primeira mulher trans a ser indicada ao Oscar na categoria de Melhor Atriz. No entanto, a celebração foi ofuscada pela repercussão de antigos tweets de Karla, que continham comentários considerados xenofóbicos e gordofóbicos.

Além disso, algumas de suas postagens também traziam críticas diretas à própria premiação do Oscar e às suas colegas de elenco, incluindo Selena Gomez.

Diante da polêmica, Karla se desculpou publicamente, mas suas declarações geraram ainda mais repercussão negativa. Como consequência, a atriz foi afastada da campanha promocional do filme, o que gerou uma nova onda de questionamentos. O diretor Jacques Audiard também se pronunciou sobre a situação e demonstrou frustração com os rumos tomados.

“Não falei com ela e nem quero falar”, afirmou Audiard. “Ela parece estar em um caminho autodestrutivo, e não posso interferir nisso. Realmente não entendo por que ela está se prejudicando dessa forma. Por quê continuar com isso?”

Apesar das turbulências que cercam Emilia Pérez, Selena Gomez continua determinada a ampliar sua presença no cinema. Seu entusiasmo e desejo de explorar novos desafios na atuação seguem intactos, e a estrela deixa claro que essa experiência foi apenas o começo de uma nova fase em sua carreira.