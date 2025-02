Oscar 2025: votação começa nesta terça; saiba como funciona

As indicações para melhor filme são determinadas por membros de todas as 19 filiais da Academia - (crédito: PEDRO UGARTE / AFP)

A votação final do Oscar 2025 começa nesta terça-feira (11/2) e vai até o dia 18 de fevereiro. Nesse período, os cerca de 10 mil membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas escolherão os vencedores da maior premiação.

O Brasil é representado com o filme Ainda estou aqui, que recebeu três indicações: melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz para Fernanda Torres. O longa brasileiro é baseado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre o próprio pai, o deputado federal Rubens Paiva (interpretado por Selton Mello), que foi preso e morto durante a ditadura militar. Após a morte do marido, Eunice Paiva (interpretada por Fernanda Torres) precisa mudar de rotina e vira advogada ativista de direitos humanos.

A produção que mais recebeu indicações nesta edição foi Emilia Pérez, com 13 nomeações: melhor filme

melhor direção (Jacques Audiard), melhor atriz (Karla Sofía Gascón), melhor atriz coadjuvante (Zoe Saldaña), melhor canção original (Mi Camino e El Mal), melhor roteiro adaptado, melhor filme internacional, melhor cabelo e maquiagem, melhor trilha sonora original, melhor edição, melhor som e melhor fotografia.

Como funciona a votação?

Todos os membros elegíveis participam da votação do Oscar. As indicações para melhor filme são determinadas por membros de todas as 19 filiais da Academia.

Em outras categorias, as indicações são determinadas por membros de uma filial específica ou eleitores que atendem aos requisitos de elegibilidade. Cabe destacar que a maioria das categorias são votadas por membros do ramo correspondente, ou seja, atores nomeiam atores e diretores votam em diretores.



Todas as rodadas de votação do Oscar são feitas por cédula secreta online.

A 97ª cerimônia de entrega dos prêmios será realizada no dia 2 de março, domingo de carnaval. A premiação começa às 21h (horário de Brasília), diretamente do Dolby Theatre, em Hollywood, Estados Unidos. No Brasil, a premiação será transmitida ao vivo pelo canal da TNT e pela plataforma Max no streaming.