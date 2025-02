Sony anuncia primeiro State of Play de 2025

Mais uma edição do State of Play acabou de ser anunciada pela PlayStation. O evento digital que promete trazer as próximas novidades para os donos do console vai acontecer na quarta-feira (12/2) às 19h. Através das redes sociais, a Sony PlayStation anunciou a data e o horário do próximo evento digital.



Confira:

O #StateOfPlay retorna amanhã, 12 de fevereiro!



Sintonize às 19h (horário de Brasília) para conferir novidades e atualizações sobre grandes jogos que chegarão para PS5: https://t.co/ce3fOStOOQ pic.twitter.com/QvqCTRzssO — PlayStation Brasil (@PlayStation_BR) February 11, 2025

Lost Soul Aside, o jogo da UltiZero Games foi confirmado pelo próprio estúdio como um dos presentes no evento, mostrando detalhes da jogabilidade para os fãs da Sony. O evento deve durar cerca de 40 minutos e será focado em mostrar os próximos títulos do PlayStation 5.

