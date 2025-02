Morre Peter Navy Tuiasosopo, ator de 'Street Fighter' e 'Velozes e Furiosos'

O ator Peter Navy Tuiasosopo morreu aos 61 anos, nesta segunda-feira (10/2), nos Estados Unidos. Segundo o site norte-americano TMZ, a morte foi em decorrência de problemas cardíacos.

"Com o coração partido, nossa família anuncia o falecimento de Peter Navy Tuiasosopo. Agradecemos a todos pelo apoio e orações", diz a família do ator, comunicado divulgado nas redes sociais.

Peter Navy Tuiasosopo começou a fazer sucesso na década de 1990, com a comédia Necessary Roughness (1991). Ele também ficou conhecido pela atuação em Street Fighter - A Última Batalha (1994), Batman & Robin (1997), As Panteras (2000), O Escorpião Rei (2002), na franquia Velozes e Furioso (2001) e na série de TV norte-americana NCIS - Unidade Elite (2013).



O filho de Peter, Manoah Peter Tuiasosopo disse que o pai "viveu uma vida incrível". "Continuaremos a viver com ele em espírito, e por mais tristes que estejamos, ele está sem dúvida no Céu com seus irmãos, irmãs, pais, filha, e Jesus, e já não sofre mais. Sua força, amor, compaixão e bondade serão sentidos para sempre", afirmou.



