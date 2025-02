Emilia Pérez registra fracasso de bilheteria no Brasil

Por Ana Carolina Alves*

Mesmo após 13 indicações ao Oscar e a 6ª Semana do Cinema com ingressos à R$ 10, Emilia Pérez, lançado no em 6 de fevereiro, não teve um público expressivo na primeira semana de estreia.

De acordo com o tradicional ranking com os filmes mais assistidos no Brasil, divulgado pelo Comscore, empresa de análise e medição de mídia que fornece dados e análises para empresas, o longa francês não fez parte nem dos 10 filmes mais vistos no país entre 6 e 9 de fevereiro.

O Top 10 foi composto por Mufasa, em primeiro lugar, seguido de Ainda Estou Aqui, Acompanhante Perfeita, Sonic 3, O Auto da Compadecida 2, Conclave, O Homem do Saco, Moana 2, Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa e Blindado. Para exemplo de comparação, Blindado e Emilia Pérez foram lançados no mesmo dia no Brasil, 6 de fevereiro. Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa foi lançado em 9 de fevereiro e ficou em nono lugar no ranking.

Durante sua campanha de divulgação, Emilia Pérez passou por muitas polêmicas envolvendo o enredo do longa, as declarações delicadas feitas pela atriz que deu vida à protagonista, Karla Sofia Gascón, inclusive envolvendo Fernanda Torres e a equipe de Ainda Estou Aqui.





*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco