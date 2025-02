O Coisa e o Tocha Humana são os próximos personagens de Marvel Rivals

A NetEase anunciou oficialmente uma data para os membros restantes do Quarteto Fantástico chegarem ao Marvel Rivals: O Coisa e o Tocha Humana. Eles serão adicionados no elenco no dia 21 de fevereiro deste ano.



Confira:







Ver essa foto no Instagram

"Eae, rivais.

A primeira parte da primeira temporada está chegando ao fim, com a segunda parte marcada para começar fevereiro! Prepare-se para dar as boas-vindas a dois novos Super Herois no Marvel Rivals - O Coisa e o Tocha Humana - juntamente com ajustes sazonais na classificação.

Vamos introduzir resets de classificação adicionais e espera-se que estas atualizações abalem o campo de batalha durante a segunda metade da temporada 1".

Marvel Rivals vem ganhando muitas atualizações desde o lançamento de sua primeira temporada, “Cai a Noite Eterna”, que traz diversas roupas inspiradas no mundo mais sobrenatural da Marvel. Além disso, o evento traz o Quarteto Fantástico para o jogo, compondo o elenco já extenso, anteriormente com 33 personagens disponíveis, agora com 35 com a adição de Sue Storm, a Mulher Invisível e de Reed Richards, o Senhor Fantástico. Com O Coisa e o Tocha Humana, a primeira família de heróis da Marvel, vai finalmente estar completa dentro do jogo.

Segundo o diretor criativo, Guangyun Chen, o compromisso da Netease é adicionar novos personagens jogáveis a cada 6 semanas, ajudando assim a aumentar o elenco dentro de Marvel Rivals. Com a temática de sobrenatural, e tendo o Drácula como principal inimigo, muito se especulou sobre os próximos personagens que podem ser lançados após a chegada do Quarteto Fantástico. Rumores fortes apontam que o próximo personagem que pode integrar o elenco do jogo, seja o caçador de vampiros Blade. Até o momento a Netease não confirmou nada sobre o assunto, mas o personagem já apareceu em um dos painéis que contam a história de "Cai a Noite Eterna”.

Marvel Rivals está disponível gratuitamente para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.