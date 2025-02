Reacher chega ao 3º ano e mostra que há um cérebro por trás do brutamontes

Um dos personagens mais importantes da literatura de ação, Jack Reacher ganha mais uma temporada na Amazon Prime Video. A série Reacher retorna com Alan Ritchson mais uma vez no papel principal e adapta mais um dos livros de Lee Child sobre o brutamontes mais competente do gênero.

No novo ano do seriado, Reacher terá que se adaptar mais uma vez. Ele precisa se disfarçar para resolver um problema e, como de praxe, se reencontra com um passado distante que parecia enterrado. "É uma série em que o Reacher está disfarçado e constantemente em perigo. Cada segundo pode ser crucial", antecipa Lee Child, escritor que criou o personagem e também assina a produção executiva da série, ao Correio.

Lee, que acompanha de perto todo o processo de adaptação da história, acredita que essa temporada conseguiu ser melhor que as anteriores em quase todos os aspectos. "Acho que eles fizeram ainda melhor na terceira temporada. Como eles fizeram, eu não sei, é algum tipo de mágica", analisa. "Nós proporcionamos ainda muita ação, uma boa história e senso de humor", conta.

Mesmo presente e de olho no que está sendo feito, Lee não tem ciúme do personagem ou da história que criou. "Eu escrevi o Reacher em um livro, mas não me importo como, nem por onde ele vai chegar no público. Então, estou muito feliz de ver isso nas telas pelo mundo", destaca. "Eu sou escritor, mas realmente me sinto um contador de histórias. Não me importa como as minhas histórias serão contadas, o meio vai mudar, mas as histórias vão continuar lá existindo, e tudo isso vai ser sobre elas", complementa.

Na verdade, é um orgulho para Lee ver o próprio personagem se desenvolvendo em uma mídia distinta. "O que está sendo feito é muito similar ao que eu imaginava, o que prova que a série está funcionando. Nunca precisei falar que não estava no caminho certo", diz. O produtor entende que isso não agrada apenas a ele, mas a todos que têm algum tipo de envolvimento com Reacher. "Acho que é o que os leitores querem, e já agrada de primeira os espectadores", comenta

Um bom Reacher

Porém, o autor da obra atribui toda essa qualidade ao personagem. "Os leitores querem o Reacher. Se o ator é o certo, os fãs vão acompanhá-lo onde ele for. Os espectadores que talvez não conheciam o Reacher antes veem um grande homem e um personagem interessante. O fato faz com que se interessem também", explica Lee.

Ele acredita que grande parte dessa qualidade está no ator Alan Ritchson, que vive o protagonista. "Só funciona por causa do personagem. Quase todas as grandes histórias são sobre um personagem. Seja você um leitor, um espectador ou os dois, o que te importa é o personagem. Alan o interpreta tão bem, que a série já é automaticamente um sucesso", crava o escritor.