Prime Video divulga primeiras imagens da comédia Queimando o Filme

Nesta terça-feira (11/2), a Prime Video divulgou as primeiras imagens e o trailer oficial da nova comédia romântica Queimando o Filme. Estrelado por Simone Ashley (Bridgerton) e Hero Fiennes Tiffin (After), o longa-metragem estreia exclusivamente na plataforma de streaming, em 6 de março.

Escrita por Nikita Lalwani, a trama segue a fotógrafa Pia (Simone Ashley), que recebe uma previsão: nos próximos cinco anos, a jovem irá encontrar o amor verdadeiro e o sucesso na carreira. Com o casamento da irmã se aproximando e a família tentando arranjar o par ideal para ela, o ex namorado (Hero Fiennes Tiffin) reaparece e transforma a vida amorosa e profissional da fotógrafa em um caos. A narrativa traz uma reflexão sobre o amadurecimento e conta com representatividade indiana.

Dirigido por Prarthana Mohan, o elenco também conta com Sindhu Vee (Matilda: O Musical), Nikesh Patel (Quatro Casamentos e Um Funeral) e Phil Dunster (Ted Lasso). Queimando o Filme entra para o catálogo de romances originais do streaming, que inclui Uma Ideia de Você, Upgrade: As Cores do Amor e Um Presente da Tiffany.

