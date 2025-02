Filme brasileiro é selecionado por festival para estreia mundial nos EUA

Em meio ao boom do cinema brasileiro por causa das glórias de Ainda estou aqui, o ator Felipe Hintze comemora o fato do longa nacional Consequências paralelas — que ele estrela com Carol Macedo e João Fenerich, e participação especial de Camila Morgado — estrear, nesta quinta-feira (13/2), no Boston Sci-Fi Film Festival, festival do gênero mais antigo dos Estados Unidos.

A trama é um thriller psicológico e sci-fi que explora até onde somos capazes de ir para sobreviver — e quem realmente somos quando o tempo está contra nós. “É uma história complexa, porém muito inteligente e bem contada. Faço um dos protagonistas, o Max, que entra em uma viagem ao tempo e se perde entre linhas temporais. Tudo se desenrola com muitas camadas e reviravoltas no tempo-espaço. O público vai adorar. Não vejo a hora de estrear no Brasil!”, conta ao Correio o ator Felipe Hintze.

Equipe do filme "Consequências Paralelas" (foto: Divulgação)

Aos 31 anos, Felipe Hintze é ator de teatro, cinema, televisão e streaming. Atualmente, está em cartaz com o musical Canções que guardei pra você, até 24 de fevereiro, no Rio de Janeiro. Seus últimos projetos foram Família é tudo, novela da TV Globo, e Névoa, peça teatral, ambos projetos realizados em 2024.

Felipe também está no elenco do aclamado espetáculo A herança (2023), produzido e protagonizado pelo amigo Bruno Fagundes, e das novelas Verdades secretas (2015), Malhação: Viva a diferença (2017), O sétimo guardião (2019) e Quanto mais vida, melhor (2021).