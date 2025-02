Cantor sertanejo morre após ser esmagado por ônibus em São Paulo

O cantor sertanejo Eduardo de Arruda Pascoalotte, conhecido pelo nome artístico "Duda", morreu após ser prensado por um ônibus. O caso ocorreu em Salto, município de São Paulo, no último domingo (9/2).

Segundo informações do g1, a Polícia Civil informou que o artista tinha sido atropelado pelo veículo, mas depois divulgou que o ônibus o prensou contra o próprio carro.

O acidente ocorreu enquanto Duda abria a porta do veículo. O ônibus o atingiu e o prensou quando estava dando ré.

O velório do cantor foi realizado nesta segunda-feira (10/2). Nas redes sociais, Edemilson Santos, vice-prefeito e secretário do Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Tecnologia e Inovação de Salto, lamentou a morte do artista.

"Neste domingo, tivemos a triste notícia do falecimento do amigo Eduardo de Arruda Pascoalote, mais conhecido pelo nome artístico Duda, em um acidente nesta manhã na rua Rui Barbosa, em Salto. Muito querido e conhecido pelo dom da voz, com timbre que encantava a todos, Duda era compositor do estilo sertanejo de mistura vibrante de tradição e modernidade, além de um grande violeiro", diz a publicação.

"Todo adeus é doloroso, insuportável e deixo meu registro de sentimentos para toda a família, aos pais Sueli/Ademir, irmão Evandro e aos amigos. Vá com Deus meu amigo Duda, sou testemunha do seu talento e da sua paixão pela música sertaneja. Tivemos muitos momentos juntos", completou o vice-prefeito.