'Ainda estou aqui' recebe quatro prêmios no Gold Derby Film Awards

Ainda estou aqui venceu quatro categorias em uma premiação internacional decidida por voto popular. A Gold Derby Awards, que antecede o Emmy, serve como um termômetro para a temporada de premiações. Esta é a segunda vez que um filme em língua não inglesa é reconhecido nas principais categorias. O longa-metragem de Walter Salles agora acumula um total de 35 vitórias em festivais nacionais e internacionais. Nesta temporada, que se encerra com o Oscar no dia 2 de março, o filme ainda está concorrendo em mais três premiações.

O filme fez história ao se tornar apenas a segunda produção em língua não inglesa a conquistar o prêmio principal em uma premiação internacional. Além dessa vitória, o longa também garantiu os prêmios de Melhor atriz, com Fernanda Torres, Melhor roteiro adaptado, com Murilo Hauser e Heitor Lorega, e Melhor filme internacional, consolidando a trajetória de sucesso. Em vídeo gravado para a premiação, o diretor Walter Salles expressou a gratidão. “Obrigado a todos que assistiram ao nosso filme e votaram. É emocionante receber esse prêmio, escolhido por cinéfilos, e um sonho ver um filme que levou sete anos para ser feito repercutindo no mundo todo”, diz, em nota.

O reconhecimento do filme não se limitou a essa premiação. Walter e Fernanda também foram aclamados pelo público no Festival Internacional de Cinema de Roterdã, onde recebeu o prêmio de Melhor filme pelo júri popular. Walter Salles ressaltou a importância da premiação, afirmando que a história brasileira do filme encontra ressonância em diferentes países, destacando a excelência dos atores, roteiristas e técnicos envolvidos na produção. O cineasta acredita que a realidade apresentada no filme é estranhamente próxima do que se vive globalmente hoje.

Na corrida pela temporada de premiações, os produtores Rodrigo Teixeira e Maria Carlota Bruno foram anunciados como representantes de Ainda estou aqui na categoria de Melhor Filme no Oscar 2025. Salles e Torres também confirmarão presença na cerimônia do BAFTA, onde o filme concorre a Melhor Filme em Língua não inglesa. A produção já se destacou por vencer um Goya, tornando-se o primeiro filme brasileiro a conquistar o prêmio de Melhor Filme Ibero-Americano.

Nas próximas semanas, Ainda estou aqui concorre em outras três premiações: