Andressa Urach diz que ganhou mais de R$ 7 milhões com conteúdo adulto

Andressa Urach, atriz e influenciadora digital, compartilhou um marco impressionante de sua carreira nas redes sociais nesta segunda-feira (10). Em um vídeo, ela revelou que, em menos de um ano, conseguiu faturar mais de R$ 7 milhões com a produção de conteúdo adulto. A ex-participante de A Fazenda comemorou seu sucesso e aproveitou para responder críticas de outras criadoras de conteúdo que, segundo ela, a atacam sem motivo.

"Deus abençoa, porque não sou o tipo de pessoa que fica falando mal da vida dos outros", afirmou Andressa, destacando que pessoas bem-sucedidas se concentram em negócios e investimentos, e não em fofocas sobre os outros. A influenciadora fez uma crítica direta a outras profissionais da área, dizendo que muitas delas, "tão recalcadas", ainda falam sobre ela sem sequer a conhecer. "Vai trabalhar, querida, talvez um dia você ganhe alguma coisinha", desafiou.

Leia também: Preta Gil recebe alta de hospital após quase dois meses de internação

Além disso, Andressa mencionou que é alvo de difamações e fofocas, sem citar nomes, mas deixando claro que quem espalha mentiras sobre ela colherá o mal que planta. "Mamãe fatura", brincou, mostrando confiança em seu trabalho e nos frutos conquistados até agora, com um faturamento impressionante. Ela também ressaltou que é foco de pessoas que tentam diminuir seu sucesso, mas que, no fundo, só a fortalecem.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Recentemente, Andressa anunciou o fim de seu relacionamento com o ator pornô Cassiano França, que também atuava na indústria adulta. A separação, segundo ela, foi motivada pelas dificuldades que o trabalho nesse ramo impõe aos relacionamentos. Apesar do término, Andressa expressou carinho e respeito por Cassiano, deixando claro que continuam amigos e com boas lembranças do tempo juntos.