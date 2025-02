Agatha Moreira e Rodrigo Simas surgem pelados em fotos na internet

Agatha Moreira e Rodrigo Simas, ambos com 33 anos, dividiram um momento íntimo com seus seguidores nesta terça-feira (11). A atriz e o ator publicaram um álbum de fotos nas redes sociais, exibindo um ensaio sensual, em que ambos aparecem sem roupas. A legenda escolhida por Agatha para a publicação, "Quanto mais nudes, melhor", chamou a atenção de seus fãs, gerando uma grande interação nos comentários.

Os fãs, empolgados com a ousadia do casal, não pouparam elogios e expressaram seu entusiasmo nas redes sociais. Comentários como "Não sei qual é minha foto favorita", "Eu não aguento você não" e "Que sonho" surgiram rapidamente. A reação de seus seguidores foi calorosa, com muitos admirando a estética e a naturalidade do ensaio. Alguns, com bom humor, brincaram dizendo: "Gente, é meio-dia ainda", evidenciando o impacto da publicação no meio da manhã.

Leia também: Sylvia Plath: relembre o legado da escritora que marcou o século 20

A postagem gerou não só reações de adoração, mas também especulações sobre o casal. A química entre Agatha e Rodrigo já era visível nas redes sociais, mas este ensaio consolidou ainda mais a sintonia entre eles. Em suas interações, os seguidores brincaram sobre qual dos dois era mais sortudo, refletindo a admiração mútua do público. A autenticidade e o charme de Agatha e Rodrigo foram pontos fortes do álbum, que rapidamente se tornou um dos tópicos mais comentados do dia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A ousadia da postagem reflete a confiança e o relacionamento tranquilo do casal, que já compartilhou outros momentos juntos nas redes sociais. A reação positiva dos fãs reforça o carinho e a proximidade que eles mantêm com o público, que segue acompanhando cada novo passo da dupla nas redes sociais.