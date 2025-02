Preta Gil celebra primeiro café da manhã em casa após alta hospitalar

Preta Gil, de 50 anos, celebrou na manhã desta quarta-feira (12) seu primeiro café da manhã em casa após quase dois meses de internação no Hospital Sírio-Libanês. No cardápio, ovos mexidos, banana frita e um café servido em uma xícara inspiradora com a mensagem: "Coragem, mulher!". A cantora recebeu alta na última terça-feira (11) e compartilhou com os seguidores a alegria de estar de volta ao lar.

Diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023 e considerada em remissão no final daquele ano, Preta revelou em agosto de 2024 que a doença havia retornado em quatro locais diferentes. Em dezembro, passou por uma cirurgia extensa, o que exigiu um longo período de recuperação no hospital. Agora, segundo o boletim médico, a cantora seguirá o tratamento de forma ambulatorial.

A saída do hospital foi marcada por emoção e carinho. Amigos próximos, como Gominho e Malu Barbosa, compartilharam momentos da despedida, mostrando Preta usando um vestido rosa e segurando um balão, cercada por pessoas vestindo camisetas com seu rosto estampado. O clima era de comemoração, com a cantora sorridente e visivelmente emocionada.

Ao chegar em casa, Preta foi recebida com flores, balões e uma decoração especial preparada pelos amigos. "Teve festinha em casa", celebrou ao mostrar um vídeo do ambiente festivo. Malu Barbosa reforçou o apoio à cantora com uma mensagem cheia de carinho: "Viva!! Estamos em casa!!! Preta Gil, você é gigante!!". No local, um cartão dava as boas-vindas com a mensagem: "Bem-vinda em casa", simbolizando o início de uma nova etapa na recuperação da artista.