No ar na reprise de 'Tieta', Rosane Gofman estreia peça no Rio nesta sexta (14/2)

A partir desta sexta-feira (14/2), Rosane Gofman encena o monólogo Moderninha, interpretando dona Marlúcia, uma idosa surpreendentemente moderna que busca se adequar ao desejo dos filhos, tornando-se uma avó mais convencional. No ar na reprise de Tieta como a divertida Cinira, a atriz comemora 50 anos de carreira.

A peça, idealizada pela atriz e pelo roteirista e diretor Paulo Fontenelle, no entanto, vai muito além de uma simples comédia, desvendando as imposições da sociedade sobre o envelhecimento e o comportamento na terceira idade. Com uma abordagem leve e divertida, a obra nos convida a refletir sobre os rótulos que limitam as pessoas à medida que envelhecem.

"A peça aborda o assunto de uma forma leve, divertida, mostrando o quanto é importante encararmos esse momento entendendo o quanto temos que aproveitar a vida. Também mostra o quanto é importante quebrarmos o que nos foi imposto, no sentido de termos que nos comportar dessa ou daquela maneira, porque estamos na terceira idade, ou como queiram chamar esse momento", afirmou Rosane ao Correio.

Através dessa trama, o espetáculo ousa quebrar barreiras intelectuais ao desmistificar o gênero da comédia, demonstrando que ela pode ser um poderoso instrumento de transformação social. Ao criar uma identificação profunda, entre a personagem de ficção e a realidade dos espectadores, Moderninha promove uma reflexão sobre o cotidiano de uma mulher, que alcançou a terceira idade, e vive a experiência de ser avó. As reflexões, conclusões e pensamentos, que emanam da personagem de Rosane Gofman, ressoam com o público de todas as idades, tocando o coração daqueles que já passaram por situações semelhantes, com suas próprias famílias e amigos.

Serviço



As apresentações de Moderninha ocorrerão nos dias 14, 15 e 16, e 21, 22 e 23 de fevereiro.

Local: Teatro Municipal Ziembinski - Rua Heitor Beltrão s/n - Tijuca