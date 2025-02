Apple TV estará disponível para sistemas Android nos celulares

Nesta quarta-feira (12/2), a Apple anunciou no X (antigo Twitter) que o aplicativo de streaming Apple Tv estará disponível para download em dispositivos com sistema operacional Android. Tablets e celulares de marcas como Samsung, Motorola e Xiaomi terão acesso a sete dias grátis de teste do aplicativo.

Após anos, conteúdos originais como Ruptura, Ted Lasso, Mestres do Ar, Dickinson e Silo poderão ser acessados no streaming pela Play Store, baixado gratuitamente. Segundo a Apple, a meta é de que mais de 1 bilhão de usuários tenham acesso aos conteúdos antes limitados apenas para usuários da marca.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Até o fim de fevereiro, a versão do streaming para o Android, sistema operacional mais utilizado no Mundo, estará disponível em todos os países. A nova versão, desenvolvida do zero, permite que o usuário utilize os mesmos recursos acessíveis no iOS.