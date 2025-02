'Ainda estou aqui' ganha mais um prêmio internacional

Ainda estou aqui ganhou o Dorian Awards na categoria de Melhor filme em língua não inglesa, nesta quinta-feira (13/2). Esta é a primeira vez que um filme brasileiro vence na história da premiação, organizada pela Associação LGBTQIA+ de Críticos de Entretenimento (Galeca).

Este é o 36º prêmio conquistado pelo longa de Walter Salles desde a estreia no Festival de Veneza, em 2024. Nesta semana, Ainda estou aqui também venceu em quatro categorias do Gold Derby Film Awards (Melhor filme; Melhor atriz, com Fernanda Torres; Melhor roteiro adaptado, com Murilo Hauser e Heitor Lorega; e Melhor filme internacional).

A produção brasileira ainda concorre ao Bafta (maior premiação do cinema britânico, concedida pela Academia Britânica de Cinema e Televisão) neste domingo (16/2), na categoria de Melhor filme em língua não inglesa; e ao Oscar, onde disputa como Melhor filme, Melhor atriz, com Fernanda Torres, e Melhor filme internacional.

Veja as datas:

16 de fevereiro - Bafta: Melhor filme em língua não inglesa;

17 de fevereiro - Latino Entertainment Film Awards: Melhor filme; Melhor diretor (Walter Salles); Melhor atriz (Fernanda Torres); Melhor roteiro adaptado (Murilo Hauser e Heitor Lorega); Melhor filme em língua não inglesa; Melhor fotografia (Adrian Teijido); e Melhor montagem (Affonso Gonçalves);

23 de fevereiro - OFTA Film Award: Melhor filme estrangeiro e Melhor atriz (Fernanda Torres);

2 de março - Oscar - Melhor filme, Melhor atriz (Fernanda Torres) e Melhor filme internacional.