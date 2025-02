Nipo Festival traz um pouco da cultura oriental para Brasília

A partir desta sexta-feira (14/2), o Nipo Festival abre as portas para proporcionar ao público uma verdadeira imersão nas culturas orientais. Completados 80 anos do ataque a Hiroshima e Nagasaki, esta edição do festival tem como tema o origami. O evento visa homenagear as vítimas dessa tragédia, oferecendo aos visitantes uma nova perspectiva sobre o ocorrido por meio da vivência cultural. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, com preços a partir de R$30 para a entrada inteira e R$15 para estudantes, pessoas em cosplay e doadores de alimentos.



Os ataques às cidades japonesas marcaram profundamente a história mundial, evidenciando a crueldade inerente aos conflitos bélicos. Por isso, um dos momentos culminantes do Nipo Festival será a dobradura de mil tsurus em nome da paz e da saúde. De acordo com a tradicional lenda de Sadako, acredita-se que o tsuru seja um símbolo de esperança e renovação. “Esse gesto representa não apenas uma homenagem, mas também um desejo coletivo de paz”, afirma Flávio Hideo, um dos organizadores do evento. O Nipo Festival será realizado até domingo (16/2) e traz uma seleção de tradições orientais em uma programação repleta de experiências enriquecedoras.

O festival promete encantar visitantes de todas as idades com uma variedade de atrações, incluindo concursos de cosplay, atividades voltadas para o público infantil e novidades gastronômicas. Para os fãs de K-Pop e os aficionados por animes e mangás, o sábado (15/2) contará com uma competição de cosplay e a apresentação do Grupo Under 7. A diversidade de atividades tem como objetivo atrair um grande número de visitantes, apresentando as culturas asiáticas de forma respeitosa e divertida. “Nosso propósito é oferecer desde cerimônias tradicionais, como o taiko, até experiências mais contemporâneas, como o cosplay e apresentações de K-Pop, além da cultura pop dos animes e mangás. O segredo está em criar um ambiente onde diferentes gerações possam se conectar com a cultura japonesa de maneiras distintas, sem perder a essência do evento”, conclui Hideo.





Programação:

Sexta-feira (14/02)

12h Abertura dos portões

13h30 Show musical com Raquel Iuata

14h Quiz com Harumi Yukawa

14h30 Show de Mágica e Hipnose com Iago Alves e Allan Allen

15h30 Show com Mágico Sayuki Satake

16h Concurso Cosplay | Modo Desfile

17h30 Embaixadores do evento: Kai, Aline e Harumi

18h Resultado do Concurso de Cosplay | Modo Desfile

18h30 Show com Kishouraku Daiko (tambores japoneses)

19h00 Matsuri Dance com Harumi Yukawa

19h30 Show com Reiwa Daiko 19h30 Show com Reiwa Daiko (tambores japoneses)

20h00 Concurso Kpop

21h30 Resultado do Concurso de Kpop

22h Encerramento do dia





Sábado (15/02)

12h00 Abertura dos portões

13h30 Show musical com Raquel Iuata

14h15 Apresentação Kpop | Grupo Under7

14h30 Concurso Kpop

16h00 Show com Reiwa Daiko (tambores japoneses)

16h30 Resultado do Concurso Kpop

17h00 Show Lunia Duo Rock

18h00 Concurso Cosplay | Modo Desfile

19h30 Show com Kishouraku Daiko (tambores japoneses)

20h00 Resultado do Concurso de Cosplay | Modo Desfile

20h30 Show com Mágico Sayuki Satake

21h00 Show Musical com Paula Hirama

21h30 Show Matsuri Daiko (tambores de Okinawa)

22h00 Encerramento do dia





Domingo(16/02)

12h Abertura dos portões

12h30 Concurso Cosplay | Modo apresentação

13h30 Resultado do Concurso Cosplay | Modo Apresentação

14h Show Matsuri Daiko (tambores de Okinawa)

14h30 Concurso Cosplay | Modo Desfile

16h Show Musical com Paula Hirama

16h30 Resultado do Concurso Cosplay | Modo Desfile

17h Show com Mágico Sayuki Satake

17h30 Concurso Kpop

19h Show com Reiwa Daiko (tambores japoneses)

19h30 Resultado do Concurso Kpop

19h45 Matsuri Dance com Harumi Yukawa

20h Encerramento do evento

Serviço:



Nipo Festival 2025

A partir desta sexta-feira (14/2) até domingo (16/2). Sexta-feira e sábado das 12h às 22h, domingo das 12h às 20h, no Taguatinga Shopping (Estacionamento H). Ingressos: disponíveis no Sympla, a partir de R$30 e R$15 (meia para cosplayers, estudantes, doadores de alimentos e demais casos previstos em lei).