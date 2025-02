Team Liquid está na Grande Final do VCT Game Changers Brazil Kickoff 2025

O time feminino vai para a grande final disputar o prêmio do VCT. - (crédito: Reprodução/Team Liquid )

A equipe brasileira feminina de Valorant da Team Liquid, uma das maiores organizações internacionais de eSports, está na Grande Final do Valorant Champions Tour Game Changers Brazil Kickoff 2025, que será realizada na segunda-feira (17/2), às 17h. A Liquid se classificou ao vencer o MIBR GC por 2 a 0, na noite da última terça-feira (11/2), em partida válida pela final da chave superior.

Na decisão, a Cavalaria enfrentará o vencedor da final da Chave Inferior, que será disputada no próximo domingo (16/2), às 17h, entre MIBR GC e o Corinthians Esports GC. As duas possíveis adversárias da Liquid na final já estiveram no caminho da organização durante o torneio, derrotadas por 2 a 0.

A line-up da Team Liquid VISA que chega à Grande Final do VCT Game Changers Brazil Kickoff 2025 é formada pelas jogadoras Isabeli ‘isaa’ Esser, Leticia “joojina” Paiva, Natália “daiki” Vilela, Paula “bstrdd” Nagui e Vitória ‘bizerra’ Vieira, além do coach Caio “Napz” Sousa e do analista Lucas ‘Kamino’.

A decisão do VCT Game Changers Brazil Kickoff 2025 poderá ser assistida ao vivo pelos canais oficiais do Gamers Club Valorant no YouTube e Twitch.