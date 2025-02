Roberta Campos lança álbum com letras profundas sobre o íntimo da artista

Dona de uma voz macia que canta a humanidade, Roberta Campos lança novo álbum inteiramente autônomo. Com nove faixas e 24 minutos, a cantora e compositora se coloca de forma íntima e crua para os ouvintes. Com letras que percorrem medos, sentimentos e desejos da artista, Coisas de viver lança Roberta Campos de volta para a música independente.

Nascida em Caetanópolis, Minas Gerais, e há 20 anos radicada no estado de São Paulo, a artista iniciou a carreira musical em 2008, com o álbum Para aquelas perguntas tortas, gravado e produzido de forma independente, na casa da cantora. Depois de 17 anos e um contrato de cinco discos com a gravadora Deck, Roberta se aventura novamente na jornada de compor e produzir um álbum sozinha.

“Em Para aquelas perguntas tortas, eu tive que ter muita coragem. Nessa fase agora eu já sei muito, eu aprendi muita coisa. Também é uma fase nova, financeiramente falando. Então, é outro tipo de expressão”, relata a cantora. “A música andou muito, eu já consegui muita coisa na minha carreira, que é uma carreira consolidada e madura. Eu já estava pronta para exercer e lançar esse disco dessa forma independente.”

A produção autônoma pode não ser novidade na carreira de Roberta, mas Coisas de viver é o primeiro álbum em que a artista se abre emocionalmente para os ouvintes. Com letras mais íntimas que o de costume e com a sonoridade predominante do Folk, o álbum adquire um tom confessional, como define a própria cantora. A música Coisas de Viver, em parceria com Paulo Novas e gravada no final de 2023, foi o passo inicial para o que se transformaria no álbum de mesmo nome.

“Eu tinha feito a melodia dela há muito tempo, mandei para o Paulo e ele voltou com essa letra profunda, muito íntima, que parecia que eu mesma tinha feito. Eu achei bonito essa forma de se despir e foi um norte para que eu fizesse as outras canções”, conta Roberta. “A música com Paulo deu esse start de eu achar que é a hora de falar mais de mim, de uma forma mais profunda mesmo, de acessar lugares que eu ainda não tinha acessado.”

Segunda ela, esse processo de se despir nas composições vem de uma vida de introspecção, vivências e observação do mundo ao redor. “Como uma pessoa bastante introvertida, eu sempre estou olhando para dentro e quando eu me sinto à vontade, eu falo”, afirma. “E agora eu me senti à vontade, porque eu já estava há muito tempo olhando para dentro, observando, e agora me senti pronta para falar das minhas dores, dos meus medos e a forma que eu lido com tudo isso.”

Na penúltima faixa do disco, intitulada Atento, Roberta Campos faz relato sobre a realidade da vida, cheia de tentativas, erros e acertos, e como ela encontra o refúgio em si mesma: “Me jogo, me esfolo, eu sigo ardendo mas sigo, me cobro e corro pro abrigo, me perco e me acho de novo”.



Encerrando o álbum, a música Escapulário, feita em 2016 com Danilo Oliveira, finaliza a jornada musical de Coisas de viver em tom de despedida. “Eu me despeço desse momento que eu estava vivendo anteriormente na minha carreira, que eu tinha uma gravadora, e agora eu estou nessa fase independente, que eu estou gostando muito”, destaca a artista.

Para Roberta Campos, quanto mais sincera a música, maior a conexão de quem ouve. Coisas de viver, feito no íntimo de Roberta, convida o ouvinte a olhar para si. “Acho que as pessoas vão encontrar um abrigo nessas músicas, e acho que eu me encontrei nele. Eu me encontro muito nesse disco”, garante.

