Roberta Campos lança novo álbum 'Coisas de Viver'

Nesta quarta-feira (5/2), Coisas de Viver, sexto álbum de estúdio de Roberta Campos, chega em todas as plataformas digitais. Com nove faixas e 24 minutos, o disco independente foi inteiramente composto pela cantora e compositora, e produzido em parceria com Alexandre Fontanetti.



O último lançamento de álbum de Roberta foi em 2021, com O amor liberta. Quatro anos depois, a artista compartilha sentimentos e percepções profundas com músicas voltadas para o folk. Em Coisas de Viver, Roberta volta para as origens da carreira ao tomar a frente de toda a produção do álbum, desde a composição até a criação do encarte, como em 2008, com Para aquelas perguntas tortas, primeiro álbum da artista.

A obra surgiu a partir da criação da música que dá nome ao disco, composta ao lado de Paulo Novaes. Além da faixa-título, apenas a última música do álbum, Escapulário, com Danilo Oliveira, também foi feita em processo de parceria. O restante das sete faixas foram intimamente compostas por Roberta Campos e reafirmam o lugar que a artistas ocupa na música nacional há mais de 15 anos.