Após receber ataques, influenciador se manifesta: "Aguarde o processo"

O cantor e influenciador digital Dougllas Fernanddo, conhecido artisticamente como Odoguiinha, de 19 anos, natural de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, foi alvo de uma grave agressão de gordofobia na última sexta-feira (14). O ataque, que se deu através de mensagens de ódio enviadas ao artista, foi amplamente compartilhado por ele em suas redes sociais, ganhando repercussão em um contexto onde o preconceito virtual infelizmente continua sendo uma realidade.

Odoguiinha, que iniciou sua carreira como ator e acumula milhões de visualizações em seus lançamentos musicais, tem se consolidado como uma figura de destaque nas redes sociais. Seu maior single já soma cerca de 2,3 milhões de acessos e ele também já trabalhou com grandes influenciadores da internet. Não é de hoje que crimes de ódio e discriminação têm ocorrido na internet, especialmente contra pessoas gordas, que continuam sendo alvo de comentários desumanos e preconceituosos.

Nas mensagens enviadas ao influenciador, o remetente demonstrava um profundo desprezo por pessoas gordas, expressando raiva direta contra o próprio Odoguiinha: "Não sou de aparecer nas minhas redes sociais, ainda mais quando é para me pronunciar em relação a um crime, mas dessa vez, não posso deixar passar. A partir de agora, minhas redes sociais vão estar sendo monitoradas pela minha equipe jurídica. Essa pessoa que fez esse tipo de comentário vai receber o seu devido processo e se manter no seu devido lugar, porque redes sociais ou Instagram não são terra sem lei, e isso a gente sabe! Então aguarde o processo, porque esse tipo de comentário não vai me derrubar, vamos em frente e um beijão para todos os meus fãs ou também os haters.!"

Continuou: "Vocês gordos não mereciam viver juntos com a população, não fariam faltas se fosse em bora do país. Você está uma baleia, precisa emagrecer urgente. E isso, academia não vai resolver. Vejo que você é feliz e só vive saindo para lugares incríveis e comendo coisa boa. Não aceito isso! Seu gordo."

Após abrir as mensagens, o artista compartilhou sua indignação e a surpresa diante da agressão virtual. "Não entendo o porquê de tudo isso acontecer comigo. Nunca fiz mal a ninguém e nunca discriminei ninguém! Jamais vou parar de fazer o que amo por conta de comentários assim. Isso só me dá mais força para continuar firme na internet", afirmou o cantor, revelando que o ocorrido não o desmotivaria a seguir sua trajetória profissional.

Com o intuito de identificar o responsável pelo ataque, Odoguiinha acionou sua equipe jurídica e anunciou que tomaria as medidas legais cabíveis para garantir que o autor do crime fosse responsabilizado. O influenciador também reafirmou seu compromisso em combater a gordofobia e a discriminação, não se deixando abalar por atitudes de ódio.

Imediatamente após a manifestação pública do artista, sua assessoria também se pronunciou, emitindo uma nota oficial. "A assessoria de Odoguiinha vem se pronunciar sobre os recentes episódios de gordofobia e discriminação sofridos pelo artista. Repudiamos com veemência qualquer forma de preconceito. A equipe jurídica já está tomando as devidas providências e entrando com ação contra os responsáveis pelos comentários ofensivos. Reforçamos que nossa equipe está ativa 24 horas para garantir que a situação seja resolvida de forma legal e justa", diz o comunicado.

Este episódio destaca um problema recorrente nas plataformas digitais: a persistência do preconceito e da discriminação, em especial contra pessoas gordas, que continuam sendo alvo de ataques virtuais. Embora a internet tenha se consolidado como um importante meio de comunicação e uma ferramenta para o desenvolvimento de carreiras, episódios como este evidenciam que, infelizmente, o discurso de ódio ainda encontra espaço no ambiente digital, perpetuando práticas de intolerância e exclusão.

