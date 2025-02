Preta Gil atualiza estado de saúde durante processo de recuperação em casa

Após passar quase dois meses internada, Preta Gil está em casa em fase de recuperação. A cantora recebeu alta hospitalar na última terça-feira (11/2) e, desde então, tem compartilhado momentos de sua reabilitação com os seguidores. Na manhã desta sexta-feira (14), ela publicou registros de suas sessões de fisioterapia nas redes sociais.

Demonstrando bom humor durante o tratamento, Preta dividiu com os fãs uma mensagem de incentivo enquanto fazia os exercícios com ajuda de uma profissional. "Tá com preguiça? Vai na cama mesmo", escreveu nos stories do Instagram.

A artista foi hospitalizada em dezembro de 2024 para uma cirurgia de remoção de tumores nos linfonodos, peritônio e ureter. Agora, seguirá o tratamento contra o câncer em casa, contando com o apoio da família, amigos e seguidores.

Nas redes sociais, o público fez questão de demonstrar carinho e incentivo à cantora. No momento em que Preta compartilhou sua saída do hospital, fãs encheram suas publicações com mensagens de afeto. "Impossível não chorar junto com você, Pretinha", escreveu uma admiradora. Outra seguidora declarou: "Ah, Pretinha, te amamos! Todo amor do mundo para você!".

