Andressa Urach surpreende ao anunciar filme adulto com fetiche polêmico

Na última sexta-feira (14), Andressa Urach causou alvoroço ao revelar, por meio de suas redes sociais, que participou de um filme de conteúdo adulto ao lado de Maria Pertuzzatti, conhecida no meio como MorenaGG. A atriz é famosa no segmento BBW (Big Beautiful Woman), representando mulheres com corpos maiores, e a produção atendeu a um fetiche bastante específico.

"A primeira BBW do Brasil – sigla para Big Beautiful Woman, que significa Mulher Grande e Linda. Dessa vez, gravei com uma mulher de mais de 140 kg, atendendo a um dos fetiches mais pedidos por vocês: o fetiche por leite materno", declarou Urach em sua postagem.

O fetiche em questão, conhecido como lactofilia ou lactação erótica, envolve atração pelo ato de amamentação e pelo consumo de leite materno. Segundo Urach, MorenaGG, que recentemente tornou-se mãe, ficou empolgada com a experiência: "A mamãe deu leite para a mamãe", disse a atriz.

A repercussão foi imediata. Urach ainda fez questão de destacar seu status na indústria: "Não é à toa que eu conquistei o título mundial de rainha do conteúdo adulto pela Playboy. Estão gostando do meu reinado?"

Nas redes sociais, as opiniões ficaram divididas. Enquanto alguns seguidores criticaram a escolha de Urach, outros saíram em sua defesa. "O bicho papão conta histórias da Andressa pro filho dele dormir", ironizou um usuário. Outro foi mais duro: "É querida… Não tem como te defender! Leite materno é alimento sagrado! Isso daí nem é mais surto bipolar, é perversão cruel".

Por outro lado, houve quem apoiasse a decisão da ex-Miss Bumbum. "Pode ter certeza. A Andressa vive a vida dela, as coisas dela, não inferniza a vida de ninguém. É aquilo né, galerinha, cada um cuidando da sua vida", comentou uma seguidora.

