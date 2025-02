Bafta 2025: Mikey Madison, de 'Anora', ganha prêmio de Melhor Atriz

Mikey Madison conquistou o prêmio de Melhor Atriz no Bafta 2025, conhecido como Oscar britânico, pelo papel de Anora, no filme homônimo. A premiação foi realizada neste domingo (16/2), em Londres, Reino Unido. A transmissão no Brasil foi feita pela TNT e pela Max.

A atriz se tornou um dos grandes destaques da temporada de premiações, com 12 indicações por sua performance no longa-metragem, incluindo o Oscar. A estrela concorria ao lado de Cynthia Erivo, Demi Moore, Karla Sofia Gascón, Marianne Jean-Baptiste e Saoirse Ronan. Esta é a primeira vitória da artista, que já atuou em Era uma vez em…Hollywood e na franquia de terror Pânico.

Na trama, uma jovem profissional do sexo — interpretada por Mikey Madison — conhece o filho de um oligarca russo na boate em que trabalha. Em uma viagem para Las Vegas, eles decidem se casar e vivem um conto de fadas, até a notícia chegar aos pais do garoto que viajam a Nova York para anular o casamento. Sean Baker assina a direção.

