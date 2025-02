O Grupo Embaraça oferece oficina para facilitar o processo criativo

Desta segunda-feira (17/2) até sexta-feira (21/2), será realizada a oficina Performance Negra, projeto que compartilha o processo criativo do Grupo Embaraça, coletivo de teatro negro feminino. As atividades ocorrem das 19h às 22h, na Escola Parque 308 Sul. A entrada é gratuita e pode ser garantida pelo link.

Com 12 anos de trajetória, Tuanny Araújo e Fernanda Jacob compartilham suas experiências e vivências no processo de criação. A oficina apresenta as práticas artísticas e técnicas do Grupo Embaraça, explorando jogos teatrais, influências musicais e expressões corporais.

O projeto busca fortalecer e criar um ambiente encorajador diante das dinâmicas racistas, patriarcais e sexistas que impactam a sociedade. Além da oficina, a programação inclui a roda de conversa Futuro e Novas Tecnologias, conduzida pelas pesquisadoras Bianca D’Aya e Maíra Brito. O encontro ocorre na quinta-feira (20/2), a partir das 17h, na Estação 504 Sul, com entrada livre.

A roda de conversa propõe uma reflexão sobre as narrativas do afrofuturismo, abordando cultura africana, tecnologia, futurismo e identidade. Tanto a oficina quanto a roda de conversa proporcionam uma imersão nas experiências e vivências de mulheres negras.