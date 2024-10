Joana d'Arc inspira peça da companhia Embaraça, com Tuanny Araújo

Foi na mística Joana d'Arc, queimada na fogueira por garantir que havia recebido mensagens divinas capazes de ajudar a França a se livrar do domínio inglês, que a atriz Tuanny Araujo e a diretora Fernanda Jacob, do grupo Embaraça, encontraram a personagem ideal para falar de assombros contemporâneos. Joana, espetáculo em cartaz a partir desta sexta-feira (1º/11) e até 17 de novembro, traz para o palco uma personagem que não vê anjos, mas acredita no poder dos livros com a mesma fé dos crentes.

"A gente se inspira numa história trágica e traz a discussão para o presente. Essa Joana vive em um século em que os livros são proibidos, ela é julgada e sentenciada por ser uma mulher que acredita nos livros como possibilidade de construção de futuro", explica Tuanny. "Ela acaba sendo sentenciada a mais uma fogueira, dentre as tantas em que várias mulheres são colocadas até hoje, fogueiras literais ou não", acrescenta.

A história da peça é contada em capítulos, como se fossem atos. No primeiro, Joana conta o que aconteceu para estar naquela situação. No segundo, destaca sobre a potência da imaginação e como os livros são ferramentas para construir outras perspectivas. O terceiro capítulo é a fogueira. "E ela fala o que fazer a partir dessa fogueira, pensando em um outro futuro, em que não seja mais necessário fogueiras para interditar tantas mulheres", explica Tuanny.

A intenção da atriz e da diretora, Fernanda Jacob, é de que a peça chame a atenção para pequenas situações do cotidiano que, às vezes, passam despercebidas, mas que podem crescer e tomar proporções trágicas. "É um alerta que a gente faz para as pequenas interdições que estamos sofrendo coletivamente. Precisamos ficar alertas a essas distopias do presente às quais a gente se acostuma. Quando se torna comum, a gente não liga o alerta para o futuro para o qual estamos indo", diz Tuanny.

Para a atriz, a Idade Média tem contextos que se repetem na contemporaneidade. Joana d'Arc, canonizada pelo Vaticano em 1920, teria recebido mensagens de anjos com orientações para batalhas que devolveram ao rei Carlos VII diversos territórios ocupados pelos ingleses. Capturada por estes últimos, foi acusada de heresia e acabou na fogueira.

Serviço

Joana

Sexta (1º/11) e sábado (2/11), às 20h, e domingo (3/11), às 19h, no Centro Multicultural Casa dos Quatro (SCLRN 708 Norte Bloco F). Temporada dias 15, 16 e 17 de novembro. Ingresso: R$ 20 (meia).