Wanessa abre o jogo sobre separação com Dado Dolabella: ‘Muitas situações’

Wanessa Camargo, de 42 anos, participou do quadro Batalha do Lipsync no Domingão com Huck no último domingo (16/2). A famosa aproveitou a oportunidade para comentar sua fase atual. Questionada por Luciano sobre os rumores de sua separação de Dado Dolabella, de 44 anos, a cantora enfatizou que está vivendo um momento de recolhimento e reflexão.

Sem se aprofundar nos detalhes da separação, Wanessa destacou a necessidade de se afastar do turbilhão de emoções e expectativas externas para entender melhor o que deseja para sua vida. "O que posso dizer agora é que estou num momento em que preciso de solitude. Preciso de um pouco de solidão para pensar na minha vida", declarou a artista, deixando claro que esse período de isolamento tem sido essencial para seu processo de autoconhecimento.

Leia também: Dado Dolabella é flagrado com outra mulher e Wanessa reage

O último ano foi marcado por grandes mudanças para Wanessa, que teve sua vida pessoal e profissional expostas de forma intensa. Em 2024, a cantora aceitou o desafio de participar do Big Brother Brasil. Embora tenha sido eliminada no começo do programa, sua passagem pelo reality repercutiu fortemente fora da casa, especialmente devido às polêmicas envolvendo seu comportamento e falas durante o confinamento.

Além disso, a relação com Dado Dolabella também foi alvo de especulações. Durante sua participação no BBB, surgiram boatos de crises no namoro, e a ausência de interações públicas entre os dois após sua eliminação reforçou os rumores de que o relacionamento estava conturbado. Mesmo sem revelar o que levou ao rompimento, Wanessa indicou que está priorizando sua paz interior. "Foram muitas situações acontecendo ao mesmo tempo, muito barulho. Agora, quero silêncio, quero esse momento para entender qual caminho seguir", afirmou.

Em meio às turbulências na vida pessoal, Wanessa deixou claro que sua carreira segue como prioridade. Prestes a completar 25 anos de carreira na música, a cantora deseja dedicar sua energia para novos projetos. O último lançamento musical da cantora ocorreu antes do BBB 24, e desde então, seus fãs aguardam novidades sobre possíveis shows, novas músicas ou até mesmo um álbum comemorativo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O post 'Wanessa abre o jogo sobre separação com Dado Dolabella: ‘Muitas situações’' foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.