RPG: Elden Ring Nightreign traz novo formato, mas mantém antigos erros

O próximo projeto da Bandai Namco utilizando-se da marca mais comentada deles nos últimos três anos, Elden Ring, recebeu seu primeiro beta para testar a conectividade, já que diferente do seu jogo de origem, esse novo título será inteiramente focado no multiplayer. O Correio foi um dos veículos que jogou exclusivamente a prévia de Elden Ring Nightreign e você confere agora nossas primeiras impressões.

Nightreign utiliza diversos recursos do jogo original para criar uma similaridade com o público que já consumiu o Elden Ring original ou qualquer outro souls de Miyazaki, apesar disso, o jogo ainda tenta inovar com uma nova proposta de jogabilidade, se utilizando da fórmula dos Battle Royale e misturando com a consagrada maestria da From Software em fazer soulslike.

O ambiente inicial do jogo é o mesmo Hub do título anterior, a Mesa Redonda, lá o jogador pode conversar com alguns NPCs e equipar habilidades ganhadas durante uma expedição. Foram adicionados dois novos pontos a Mesa Redonda, um lugar externo para treinar com os personagens do jogo e um sino para trocar entre as classes de personagens.

Já que eles foram mencionados, diferente dos personagens customizáveis dentro dos RPGs da From Software — excluindo Sekiro Shadows Die Twice — onde o jogador pode montar seu personagem com habilidades voltadas tanto para o ataque físico, quanto para as habilidades piromânticas ou mágicas que o jogo disponibilizava, criando assim uma build única — Build seria construir um personagem para ser o mais efetivo em alguma área, seja força, defesa, magias ou para utilizar armaduras ou armas específicas — algo que podia afastar aqueles que não são jogadores frequentes de RPG, foram substituídas por personagens já prontos, e que evoluem sozinhos sem interferência no jogador na sua planilha de habilidades, sem distribuir os pontos em cada categoria.

Classes

Chagando ao novo mapa que parece um remix de Limgrave, você deve coletar recursos para conseguir enfrentar as criaturas da noite. (foto: Reprodução/FromSoftware)

Foi reportado pelo Games Radar que o jogo contará com 8 classes disponíveis, na prévia somente quatro estavam liberadas para o teste de rede. Elas podem ser selecionadas no sino na Mesa Redonda para testar as suas habilidades, assim como também, na tela inicial da excursão.

O Guardião é um falcão gigante de armadura, que carrega uma alabarda e um escudo pesado. Todos os personagens têm duas habilidades exclusivas, uma mais fraca e outra que seria uma habilidade suprema, no caso do falcão, ele gera um vento que dá dano aos inimigos em torno dele, e na segunda ele levanta voo e desce com tudo, atingindo o inimigo com um ataque poderoso.

O Guardião. (foto: Reprodução/FromSoftware)

A Duquesa lembra personagens de Bloodborne, com ataques rápidos e uma movimentação mais ágil do que as demais classes. A duquesa pode repetir o dano que causou ao inimigo com sua primeira habilidade, enquanto a segunda habilidade faz com ela e os aliados próximos fiquem invisíveis, confundido os inimigos em combate.

A Duquesa. (foto: Reprodução/FromSoftware)

A Reclusa seria a classe mágica do jogo, ela lança as magias já conhecidas da franquia, diferente da maioria dos personagens que dependem do controle da barra estamina para atacar. A Reclusa tem praticamente todos os seus ataques dependentes da barra de magia, que é finita, mas felizmente, uma das suas habilidades é recuperar pontos de magia depois de algum inimigo ter lançado algum ataque mágico perto dela e sua segunda e infligir uma marca de sangue em inimigos próximos para gerar mais dano nele.

A Reclusa. (foto: Reprodução/FromSoftware)

O Wylder é talvez a classe mais básica, sendo um cavaleiro com espada e escudo. Seu maior diferencial é um gancho que ele arremessa com sua primeira habilidade que o ajuda a chegar mais perto dos inimigos, dando uma pequena quantidade de dano e a segunda é uma balestra que lança uma explosão de curto alcance contra os inimigos.

O Wylder. (foto: Reprodução/FromSoftware)

Expedição

Um dos chefes inéditos é um Cerberus de fogo, a expectativa é que outros chefes nunca antes vistos apareçam no jogo. (foto: Reprodução/FromSoftware)

Com os personagens devidamente apresentados, vamos para o modo principal do jogo, a Expedição. Em mapa reduzido de Limgrave, a primeira área de Elden Ring, uma cena acontece, mostrando os três personagens selecionados pelos jogadores, eles saem de uma caverna e se agarram há uma águia translúcida que o leva até o ponto de início e anuncia o dia 1.

Uma das principais mecânicas de Nightreign são os dias. O jogo é dividido em três dias, com ciclos de manhã, tarde e noite, com os dois primeiros reservados para exploração e coleta de recursos no mapa, tanto de armas mais poderosas quanto itens que auxiliem nas lutas. Conforme você atravessa o mapa e derrota inimigos vai acumulando almas, que podem ser gastas nos pontos de graça do jogo, esses que ficam iluminados e marcados no mapa. No ponto, o jogo cobra uma quantidade de almas e aumenta automaticamente os status do personagem.

Mas seu principal desafio é a noite, quando o domo feito de fogo vai se fechando ao redor de uma área específica do mapa, no melhor estilo Fortnite e demais Battle Royale, os jogadores devem chegar até lá quanto antes ou são tomados pela noite, essa que também vale para qualquer morte no jogo. Quando a noite toma um companheiro, o jogador mais próximo deve bater no personagem até o medidor de escuridão zerar, assim o personagem se levanta, caso ninguém salve o caído antes do tempo urgir, se for pela manhã/tarde ele retorna de um certo ponto, sem seus itens e perde todas as almas coletadas. Caso seja a noite, o personagem é dado como morto e só retorna se os companheiros vencerem o desafio da noite.

O desafio da noite consiste em uma onda de inimigos surgindo da escuridão, nesse caso, formigas gigantes vindas aos montes prontas para devorar os jogadores, assim que elas morrem, uma onda de mãos decepadas, um dos inimigos mais bizarros do Elden Ring original surge para lutar contra o jogador e para finalizar, surge o chefe da noite, que pode ser tanto a Centopeia Demônio de Dark Souls 1 ou Rainha Semi-humana junto do Espadachim Semi-Humano. Os chefes da segunda noite podem tanto ser o Sentinela da Térvore, um inimigo bem conhecido de Elden Ring, ou Morgott, o primeiro chefe principal do jogo original, nessa que é sua versão mais poderosa. E por fim, na noite final do dia 3, o chefe é sempre o mesmo, o Cão Tricéfalo que é lobo gigante que tem poderes de fogo e carrega consigo uma espada flamejante, ele ainda pode se dividir em três lobos separados para atacar.

Fora os chefes de cada noite, no mapa ainda existem chefes de “mundo”, esses que caso sejam derrotados concedem valiosas recompensas que podem ajudar nas batalhas durante a fase noturna. Entre eles o Hipopótamo Gigante do DLC Shadow of The Erdtree retorna como um inimigo do mundo, um dos vários dragões pode ser visto passeando pelo prado de Limgrave por ali também.

Além desses chefes que já estavam no teste de rede, a expectativa é que velhos conhecidos do catálogo da FromSoftware voltem a aparecer no novo título, já que no próprio trailer, o Rei Sem Nome, um dos mais marcantes chefes de Dark Souls 3 apareceu no trailer de Nightreign, mas não deu as caras durante esse primeiro teste. É bem provável que a empresa esteja guardando uma variação muito grande para o jogo final.

Problemas

O multiplayer com amigos faz muita falta em um jogo como Nightreign onde a estratégia e a sintonia entre os jogadores é uma das linhas entre a vitória e a derrota. (foto: Reprodução/FromSoftware)

O apelo de Elden Ring Nightreign é seu multiplayer, sair do usual formato da FromSoftware que apesar de permitir a participação de outros jogadores durante a jogatina, essa aplicação de Online nunca foi uma das prioridades da empresa. No caso do próprio Sekiro, nem existe, o jogo foi idealizado como um single player, mas no novo título, com a pegada de Battle Royale vem esse interesse do online, volto a frisar algo que a FromSoftware sempre sofreu para conseguir fazer direito, com os métodos complicados de pareamento com outros jogadores que eles mesmos criaram e que infelizmente retornaram nesta versão.

Mesmo simplificado, não sendo tão complexo quanto no jogo anterior, sem exigir itens disso ou lugares daquilo, o método de parear com seus amigos e jogar, permanece ridiculamente confuso, para conectar com um jogador específico você e ele devem colocar uma mesma senha em uma tela e assim, quando for iniciada a expedição, o jogo vai traçar que o seu time já tenha dois participantes e um terceiro é adicionado das pessoas que iam jogar sozinhos a expedição. Ainda existe uma opção extra nessa tela do multiplayer pareado que é para sincronizar os mundos, com 5 barras de preenchimento — Sendo que teoricamente cada time é composto só por três personagens — mas o teste de rede sozinho demonstrou que vai ser complicado encontrar partidas desse jeito.



Durante o primeiro dia, o jogo permaneceu praticamente offline para muitas pessoas com oscilações constantes de rede, fazendo vários caírem no meio de partidas ou pior na hub do jogo. A coisa ainda piora, durante as três primeiras sessões a Bandai anunciou que o jogo ficaria sem pareamento direto no multiplayer, ou seja, amigos que tivessem recebido o acesso do teste de rede não poderiam jogar juntos, senão você ficaria preso em uma tela de “Formando time” sem nunca encontrar uma partida. Isso demonstra um sério problema para o jogo, já que a pretensão é ser completamente focado no online, o teste provou que exige uma correção urgente nesse método de formar partidas.

Futuro

Com um panteão grande de chefes, a FromSoftware tem toda uma galeria à disposição. (foto: Reprodução/FromSoftware)

A expectativa é que a Bandai invista forte em Elden Ring Nightreign, trazendo novos mapas, chefes e personagens ao longo do ano. Caelid, a Mansão Vulcânica, Altus Plateau e qualquer pântano da franquia são alguns dos lugares que podem ser utilizados como mapas desse novo Battle Royale, assim como chefes que marcaram a história da FromSoftware como Gwyn, Artorias, Sif, Gael, Ornstein e Smough, entre diversos outros que poderiam voltar tanto para serem chefes intermediários, como novas versões de chefes finais para o dia 3.

Elden Ring Nightreign tem um potencial forte de diversão, mas tem que corrigir os erros básicos de um jogo que se propõem como um multiplayer e quanto mais conteúdo entregar para os fãs de souls, provável que eles comprem o jogo, já que ele mira especificamente em que não só já conhece o gênero e a dificuldade dos jogos de Miyazaki, mas quem reconhece também os chefes do legado da FromSoftware.

Elden Ring Nightreign chega em 29 maio deste ano para PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PlayStation 5

* Esta análise foi feita com três cópias de Elden Ring Nightreign enviadas pela Bandai Namco Brasil para PlayStation 5

