Dado Dolabella e flagrado com outra mulher e Wanessa reage

Wanessa reage após Dado ser visto com outra mulher - (crédito: Reprodução: Redes Sociais)

O término de namoro entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella tem rendido alguns babados esses dias. Recentemente o ator foi visto com Renata Brás, amiga de Wanessa. Porém, é apenas amiga mesmo, a atriz é casada e, inclusive, ela e o marido são amigos de Dado e de Wanessa.

Nas redes sociais, obviamente, as pessoas começaram a especular as coisas e insinuaram de que se tratava de um affair. No entanto, através dos stories, Wanessa quebrou o silencio e rebateu os comentários.

“A Re e amiga minha e amiga do Dado, assim como Fabricio que tambem e namorado dela. Inclusive ele estava la junto, entendeu? Nao tem maldade nenhuma nisso e nao tem nenhuma situacao acontecendo”, declarou.

Por outro lado, Dado também negou qualquer envolvimento com a atriz. Ele disse que estava apenas com um casal de amigos na piscina. Para o Portal Leo Dias, ele declarou que estava ele, o casal e mais ninguém.

Após os esclarecimentos, internautas comentaram sobre o caso: "Sei não, eu não confiaria mesmo", disparou uma seguidora. "Nossa, deve ser um saco ter que ficar se explicando por tudo!", comentou outra.