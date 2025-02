Livro homenageia carnavalescos marcantes na folia carioca

A poucos dias para o carnaval, crescem as expectativas para a realização da maior festa popular do planeta. As homenagens a elementos carnavalescos juntam-se à músicas e aos ensaios como elementos que permeiam o esquenta para a folia.

Anunciado como uma homenagem ao carnaval, o livro Pra tudo se acabar na quarta-feira: Grandes Criadores do Carnaval foi lançado neste mês. A obra se aprofunda na história de grandes líderes carnavalescos da folia do Rio de Janeiro.

Pra tudo se acabar na quarta-feira: Grandes Criadores do Carnaval conta com artigos biográficos e analíticos sobre 16 dos mais conhecidos carnavalescos do Brasil, selecionados por uma comissão de especialistas, num olhar que abrange a relação dos criadores com o mundo das artes plásticas, em edição bilíngue (português/inglês).

Com capítulos que celebram desde o “pai” Fernando Pamplona (1926-2013) à jovem dupla Gabriel Haddad & Leonardo Bora, o volume conta com mais de duas centenas de fotografias espetaculares, croquis dos carnavalescos, e a apresentação do escritor, professor e historiador Luiz Antônio Simas, autoridade no assunto; além da participação de patrimônios da cultura no Brasil, a exemplo de Haroldo Costa.

“Uma injeção de formas e cores atiçando nossas sinapses, um baticumbum ritmando nosso pulsar cardíaco. Ninguém sai o mesmo de uma experiência como essa”, diz Miguel Pinto Guimarães, autor da obra sobre os carnavalescos.

25.02.1990 - Carlos Ivan - RI - Desfile da Escola de Samba "Acad..micos do Salgueiro", com o enredo "Sou Amigo do Rei" : ala de baianas - Cromo 90-2104 (foto: Divulgação/Editora Capivara)

Carnavalescos e autores homenageados na obra: