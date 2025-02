Shows marcam a largada do pré-carnaval em Brasília

O pré-carnaval em Brasília está ganhando cara e forma própria. Aos poucos, a cidade mostra que pode ser um ponto para os foliões se divertirem e as semanas antes do feriado são essenciais. Afinal, os brasilienses que optaram por viajar podem antes curtir as festas na cidade com os amigos e familiares. No sábado (15/2), três grandes eventos já deram o gostinho de carnaval ao público.

A começar pelo Sesc Samba com shows gratuitos de Diogo Nogueira, Marcelo D2, Marvvila e Dhi Ribeiro para o gramado entre a Praça do Cruzeiro e a Igreja Rainha da Paz. Parte da iniciativa Sesc Música, que leva artistas dos mais diversos gêneros para diversas regiões administrativas do DF, o evento estava cheio desde a abertura dos portões às 16h.

A ideia de fazer o evento agora é, justamente, movimentar a cidade antes do êxodo do feriado. "Uma grande chance de alcançar o público brasiliense é o pré-carnaval, tendo em vista que está todo mundo na rua", disse Diego Marx, gerente substituto de cultura do Sesc-DF. "Entregar um evento desse tamanho e com essa curadoria não é só bom para o público, mas uma super chance para o Sesc de se conectar com as pessoas, oferecer nossos serviços", complementou.

Esses eventos estão se tornando tradicionais na agenda cultural da cidade como uma boa opção de lazer gratuito. "Nós queremos proporcionar uma estrutura de primeira linha, como se fosse um evento de ingresso caro. Queremos trazer todo conforto e qualidade de um grande evento de uma forma gratuita", destacou Leonardo Hernandes, gerente de cultura do Sesc-DF.

Foi por Diogo Nogueira que o casal Vagner e Evelize Carvalho levaram a filha Paula, que é muito fã do artista, ao espetáculo. "É louca por Diogo Nogueira, tem até foto com ele. Chegamos cedo para pegar um lugar bom para ela vê-lo bem", contou Vagner, que exaltou as iniciativas de pré-carnaval. "Antes, era só um carnavalzinho da 302 e ficava nisso. Agora, a coisa está movimentada e está bacana", avaliou.

As amigas Patrícia Felix e Irineide Costa falaram que foi tudo fácil, desde conseguir os ingressos até o acesso ao festival. "Quem não gosta de um showzinho do Diogo Nogueira, em plena época de carnaval, quem não quer ver uma beleza dessas", brincou Patrícia.

Festival

Festival também gratuito, o Favela Sounds fez uma edição especial de carnaval em 2025. Com boa circulação pelos espaços, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) ficou lotado. O show do DJ Caio Prince agitou a festa, preparando o público para as apresentações de Budah e Ajuliacosta.

Para Victoria Souza, 21, pela segunda vez no festival, o Favela Sounds é uma importante ação para a valorização de artistas brasileiros. "Por ser um festival gratuito, eu acho muito importante. E esse ano, no CCBB, que fica longe, o pessoal da organização liberou ônibus para ir e voltar, então foi tranquilo chegar aqui", disse.

A estudante Júlia Lemes, 20, foi direto de Curitiba, onde visitou a família, para o CCBB. "As pessoas aqui em Brasília são muito receptivas, tá todo mundo empolgado e a estrutura tá muito legal", afirmou. "Estou ansiosa para o show da minha quase xará, Ajuliacosta", acrescentou.

Marchinha

O tradicional Bloco Pacotão, o mais antigo de Brasília, caracterizado pela irreverência, é querido pelos brasilienses. Foi criado em 1978 por jornalistas com o intuito de provocar e falar de política de forma bem-humorada. No sábado (15/2), no Conic, foi realizado o Concurso das Marchinhas, que dá ao ganhador o direito de puxar a folia no dia do carnaval de rua. Os vencedores foram Cicinho Filisteus e Wilsinho Red com a música Anistia, não.

Uma das memoráveis histórias do bloco, entre as tantas que existem, é a de Cícero Ferreira, o Cicinho Filisteus. No passado, ele costumava dirigir e organizar tudo, além de ser um compositor. Aos 81 anos, ele não cogita ficar de fora da brincadeira. "Alegria, vida e inteligência. Essa é a graça do Pacotão. Olha como estão as coisas. O povo precisa se ajudar e o carnaval é um patrimônio, um bem do povo. Por isso estamos aqui", celebrou.

CB Folia

Para animar ainda mais o carnaval de Brasília em 2025, a 8ª edição do prêmio CB Folia retorna a todo vapor. Organizado pelo Correio Braziliense, TV Brasília e Clube FM, a famosa e popular competição da capital federal celebra a cultura carnavalesca na cidade, além de reconhecer e festejar os momentos mais bonitos da folia no Quadradinho.

Os prêmios serão distribuídos em sete categorias, sendo algumas decididas por júri técnico e outras por votação popular. O júri técnico avaliará o Melhor Bloco de Rua (1º, 2º e 3º lugares), o Melhor Momento, a Melhor Fantasia Adulta e a Melhor Fantasia Infantil. Na votação popular, que será feita exclusivamente pelo site do Correio, será eleito apenas um vencedor na categoria Melhor Bloco de Rua.

O público poderá escolher apenas um favorito, utilizando um e-mail — que poderá votar apenas uma vez — cadastrado no Gmail para validar o voto. Essa categoria também será julgada por uma comissão de especialistas designada pelo Correio. Os blocos serão avaliados entre 28 de fevereiro e 5 de março, recebendo notas de 0 a 10 nos critérios animação do bloco (peso 5), estrutura (peso 2), sustentabilidade (peso 1) e respeito ao próximo (peso 2).

A escolha do Melhor Momento ficará a cargo da equipe do Correio. Na corrida pelo prêmio de Melhor Fantasia, os foliões poderão enviar suas próprias fotos por meio do site oficial. O júri analisará as imagens com mais criatividade, originalidade e relevância da fantasia. O envio deve ser feito em formato jpeg, com boa qualidade, e acompanhado de nome completo, e-mail e telefone para contato.

Por fim, a apuração dos votos será realizada no dia 5 de março e os resultados divulgados em 7 de março, às 16h. O regulamento estabelece que quaisquer dúvidas ou questões não previstas serão resolvidas exclusivamente pela organização do prêmio, cujas decisões serão finais e irrevogáveis.

















*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso