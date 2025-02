BBB 25: enquetes mostram brother eliminado com 62% de rejeição

A quinta eliminação do BBB 25 ocorre nesta terça-feira (18/2), resultado de um paredão entre Aline, Guilherme e Mateus. Enquetes apontam um eliminado claro na disputa: o arquiteto Mateus.

De acordo com a mais recente pesquisa do Votalhada — que contabiliza as principais enquetes de sites, do X (Twitter), Youtube e Telegram —, Mateus deve ser o eliminado, com uma rejeição de 62%. Entre mais de 1 milhão de votos coletados em sites e redes sociais, Aline acumula 20% de rejeição dos espectadores, enquanto Guilherme apenas 13%.

Na rede social X (antigo Twitter), o Brasil levou a hashtag ‘fora Mateus’ como o segundo tópico mais publicado no país. O resultado revela que a disputa não é acirrada, mas sim comandada pelos mutirões de Aline e Guilherme contra o adversário. Somente com dados do X, Mateus totaliza 67% de rejeição, seguido de Aline, com 21%, e Guilherme, com 11%, conforme o Votalhada.

Mateus tem sido criticado pela postura no reality show: internautas alegam que o confinado não se posiciona em situações que ocorrem na casa, especialmente quando diz respeito a apoiar a própria dupla, a atriz Vitória Strada, em conflitos com as irmãs Thamiris e Camilla.

No último domingo (16/2), os brothers foram divididos em dois grupos que só poderiam votar entre si, de votação aberta. No primeiro grupo, Diogo Almeida votou em Vinícius; Vilma votou em Vinícius; Renata votou em João Pedro; Maike votou em Aline; Aline votou em Maike; Vinícius votou em Maike; João Gabriel votou em Aline; e João Pedro votou em Aline, que foi para a berlinda. No segundo, Guilherme votou em Thamiris; Delma votou em Vitória Strada; Thamiris votou em Guilherme; Vitória Strada votou em Delma; Daniele Hypolito votou em Vitória Strada; Camilla votou em Guilherme; Mateus votou em Guilherme; Diego Hypolito votou em Thamiris.

Já nesta segunda (17/2), os confinados do reality se enfrentarão no jogo ao vivo ‘Sincerão’, quando poderão esclarecer as divergências. Os jurados da dinâmica serão os ex-participantes Fernanda Bande, Arthur Aguiar e Babu Santana. É possível que o resultado da eliminação mude a partir da performance dos emparedados na dinâmica.