Gueersh lança videoclipe de Marra, do álbum Interferências na Fazendinha

A banda Gueersh, formada em 2019, lançou o videoclipe de Marra, música que integra seu segundo álbum, Interferências na Fazendinha, lançado em outubro de 2024. O clipe acompanha a jornada de Peko, explorando a vida na cidade à noite, a busca pela identidade e a celebração da liberdade.

Gueersh é composta por cinco integrantes, Livia Gomes como vocalista e guitarrista, David Dinucci e Guilherme Paz como guitarristas, Thomaz Alves como baixista e Igor Arruda como baterista. Interferências na Fazendinha foi eleito um dos 50 melhores discos brasileiros de 2024 pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), reforçando o prestígio do grupo.

Dirigido por Francis Frank, o videoclipe mescla elementos do cinema surrealista com uma estética visual marcante e uma narrativa envolvente. Produzido com apoio da Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura, o vídeo acompanha Peko em encontros com pessoas de diferentes origens, identidades e orientações, levando-o a uma profunda reflexão sobre si mesmo.