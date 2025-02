Festival de música autoral celebra a diversidade musical da capital

A Torre de TV será palco da primeira edição do Festival MVMA Valorização, no sábado (22/2) e no domingo (23/2), com programação a partir das 15h e até 23h, com entrada gratuita e classificação indicativa livre para todas as idades e públicos. O evento conta com 16 atrações musicais, sendo 14 delas brasilienses, com uma mistura de ritmos que vão do samba ao rock, passando pelo hip-hop.

Os artistas foram selecionados a partir de uma chamada pública e a curadoria é focada em equilibrar artistas renomados e novas promessas da música, com o objetivo de demonstrar a pluralidade de gêneros que abrangem a capital. A chamada contou com 102 inscrições no total.

O evento nasceu com o objetivo de valorizar a música autoral e oferecer uma estrutura de alto nível e cachês justos para os artistas, principalmente. Idealizado por Engels Espíritos, a ideia nasceu há 10 anos, quando o cantor percebeu que não existia um evento no Distrito Federal que promovesse a visibilidade para músicas autorais de artistas da região.

Os responsáveis pelo projeto estão reunidos desde 2009, quando criaram o Movimento pela Valorização de Músicos e Artistas, uma associação que luta pelos direitos de artistas do Brasil. A coligação atua ativamente em ações que beneficiam a classe, como a exigência de transparência na arrecadação e repasses do ECAD, órgão privado responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais das músicas aos seus autores, além de, em 2019, contribuir, em conjunto com outras associações, na construção da peça jurídica que extinguiu a Ordem dos Músicos do Brasil como órgão fiscalizador, que foi aprovada pelo Superior Tribunal Federal.

A programação de sábado (22/2) é aberta com Kika Ribeiro, às 15h, com muito samba, seguida por Gypsy Jazz Club, com 11 anos de carreira unindo o jazz e a música brasileira; depois Elias Augusto, ex-tecladista de Marcelo D2, o compositor de Ceilândia une influências do R&B, gospel, pop e jazz; Anna Moura, às 18h, trazendo seu novo trabalho autoral com 15 anos de carreira e uma mistura de rap, reggae-rock e MPB e Alberto Salgado, com uma mistura de ritmos brasileiros. A banda Arandu Arakuaa, que mistura heavy metal com línguas e sonoridades indígenas, leva sua cultura para o palco na apresentação das 20h; Jambalaia, que participou do reality O Garimpeiro do Rock no GloboPlay, traz o pop rock autoral em sua apresentação. O primeiro dia tem o encerramento comandado por Phillipe Seabra, líder da banda de punk rock Plebe Rude, às 22h.

O domingo (23/2) começa com apresentação de Haynna e os Verdes, que apresenta seu novo álbum, Blues da Periferia, trazendo vivências negras e periféricas, seguido pela banda Vibração do Cerrado, que mistura o reggae, afrobeat e reggaeton. Às 17h, quem comanda o palco é o grupo Pé de Cerrado, que, com 25 anos de carreira, traz a energia dos ritmos nordestinos, em seguida o rapper, DJ e dançarino Israel Paixão, direto de Ceilândia, apresenta seu EP M.A.M.G. Flor Furacão sobe ao palco às 19h, com uma mistura de choro, samba, forró, jazz e MPB. Logo depois, o grupo Brasília Ska Jazz Club envolve o público com a fusão do jazz com ritmos jamaicanos. O Nume Consense se apresenta às 21h, com rock experimental marcado pela inovação e antecede o encerramento do evento com a dupla Brothers of Brazil, formada por Supla e João Suplicy.

O evento será comandado pelo gaitista profissional Gui Costa, de 32 anos. Aos 14 anos, o artista sofreu um acidente que o deixou tetraplégico e, durante sua reabilitação, descobriu o tênis de mesa. Em seis meses, já conquistava medalhas. Hoje, além de um grande solista, também é referência no esporte paralímpico onde já foi 11 vezes campeão brasileiro, com destaque pelo bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel