Morre ex-baterista da banda The Jam, Rick Buckler, aos 69 anos

Rick Buckler, ex baterista da banda The Jam, morreu aos 69 anos. A morte foi confirmada por ex-integrantes da banda, por meio das redes sociais. A causa da morte do músico ainda não foi revelada. Todavia, d e acordo com o comunicado da família, em que a BBC internacional teve acesso, Buckler "faleceu em paz na noite de segunda-feira em Woking, após uma curta doença, com a família ao seu lado".

A banda ganhou notoriedade no final da década de 1970 na era punk e new wave. Segundo a BBC, The Jam "teve 18 singles consecutivos no top 40 do Reino Unido, desde seu sucesso de estreia em 1977 até sua separação em dezembro de 1982".

O cantor e guitarrista Paul Weller, que foi líder da banda na época, lamentou a morte do ex companheiro de banda. "Estou chocado e triste com a morte de Rick. Estou pensando em todos nós ensaiando no meu quarto na Stanley Road, Woking. Em todos os pubs e clubes em que tocávamos quando crianças, até finalmente fazer um disco. Que jornada!", escreveu Weller.

Steeve Brookes, outro integrante do grupo, também prestou homenagens ao guitarrista. O músico relatou que "profundamente triste com a notícia do falecimento de Rick Buckle". Ele também revelou que "só vi Rick algumas vezes nos últimos anos, mas sei que sua natureza tranquila fará muita falta... a batida continua... descanse em paz Rick".

Bruce Foxton, que também fazia parte do conjunto, descreveu Buckler como "um cara legal e um ótimo baterista cujos padrões inovadores de bateria ajudaram a moldar nossas músicas". Foxton também afirmou que ficou "chocado e devastado" com a notícia.