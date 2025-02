Mais de 70 mil brasileiros visitaram o Panamá em 2024, aponta projeção

A Cidade do Panamá é um dos destinos mais visitados do país - (crédito: Yosi Bitran/Unsplash)

O Panamá se apresenta como um destino turístico em ascensão para os brasileiros. De acordo com estimativa do governo panamenho compartilhada com o Correio, 74 mil brasileiros visitaram o país em 2024 — o que representa um aumento de 2,78% com relação ao ano anterior.

O Brasil é o terceiro maior mercado turístico para o Panamá, atrás apenas dos Estados Unidos e da Colômbia. De acordo com Gabriella Rodriguez, gerente comercial de viagens do país, os brasileiros costumam passar cerca de oito dias no Panamá e podem desfrutar de praias, ecoturismo e cultura local.

O destino mais conhecido do país é o arquipélago de San Blas, com ilhas que se destacam pela beleza natural bem preservada. Outro ponto visitado é o Canal do Panamá, além da capital, a Cidade do Panamá.

A nação tem muitos outros atrativos, como o Vale de Antón, destino perfeito para caminhadas, ciclismo e outras atividades ligadas ao ecoturismo; Colón, a segunda maior cidade do Panamá, um importante centro comercial e zona isenta de impostos, perfeita para compras; e Portobelo, uma cidade portuária fundada em 1597 com resquícios históricos da época.









O país não exige visto para os brasileiros e não está nas rotas de furacões. Rodriguez garante que os turistas podem visitar durante todo o ano. No entanto, as passagens tendem a ser mais baratas para viagens em maio, conforme o buscador de viagens Kayak.

O visitante costuma gastar, em média, US$ 425 dólares por dia no Panamá, contando hospedagem, alimentação e compras, conforme a gerente comercial.

Existem voos diretos para o Panamá saindo de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O tempo médio de voo entre Brasília e a Cidade do Panamá é de seis horas.

"Qualquer pessoa pode visitar o Panamá. É um destino para todos os gostos", finaliza Gabriella.