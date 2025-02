Jogadores recebem formulário da From Software sobre Bloodborne 2

Um dos jogos mais aclamados da From Software permanece como um exclusivo de PlayStation 4 até hoje e sem futuras interações confirmadas. Esse é Bloodborne, e a possibilidade de uma sequência acaba de ser mencionada no questionário que a empresa fez para os jogadores que experimentaram o beta de Elden Ring Nightreign.

Confira:

SO YOURE TELLING ME THERES A CHANCE (from the network test feedback form) pic.twitter.com/O4NfSwwSE7 — Nightreign Countdown (@SoulsCountdowns) February 17, 2025





Segundo o The Gamer, o formulário contava com questões perguntando sobre as franquias da empresa, com as opções: Gosto muito (Eu realmente jogaria se existisse uma sequência), Eu gosto, Neutro, Eu não gosto muito e Eu não gosto (Eu não jogaria se tivesse uma sequência). O curioso do formulário é que contém até jogos como Dark Souls 2, que já tem sequência, na tabela listada.

Apesar de poucas as chances de um Bloodborne 2, já que FromSoftware nunca deu informações se sequer pretende trabalhar em mais um título da franquia, certamente a comunidade apaixonada do jogo já pode comemorar que a empresa pelo menos considere a possibilidade de uma sequência do exclusivo de PlayStation, principalmente se a resposta daqueles que jogaram Nightreign tiver sido extremamente positiva para uma possível continuação.

Bloodborne está disponível exclusivamente para o PlayStation 4, e através da retrocompatibilidade para PlayStation 5.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular