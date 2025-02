Frenectomia: entenda o procedimento realizado pelo filho de Viih Tube

Os influenciadores Viih Tube e Eliezer revelaram recentemente que seu filho, Ravi, passou por uma frenectomia — procedimento que já havia sido realizado na primogênita do casal, Lua. A cirurgia, considerada simples e eficaz, teve como objetivo corrigir a anquiloglossia, mais conhecida como “língua presa”, uma condição que pode afetar o desenvolvimento oral e a amamentação.

A anquiloglossia, quando bem diagnosticada, pode ser tratada de forma eficiente por especialistas que atuam em conjunto com fonoaudiólogos, consultores de amamentação e osteopatas. A frenectomia, que corrige a língua presa, tem ganhado destaque no Brasil graças a estudos que comprovam seus benefícios no desenvolvimento do bebê, especialmente no processo de amamentação.

apneia do sono e dores na ATM, músculos das costas e pescoço. Estima-se que cerca de 18% das crianças apresentem língua presa, condição que pode prejudicar a sucção, mastigação, desenvolvimento da fala, além de causar problemas como má oclusão. Em adultos, pode até resultar em ronco,e dores na ATM, músculos das costas e pescoço.

Apesar de simples, o procedimento exige um profissional experiente e atento a protocolos multidisciplinares. Em muitos casos, o diagnóstico precoce é feito através do “teste da linguinha”, realizado logo após o nascimento. Esse exame identifica a necessidade de intervenção e possibilita um tratamento eficaz desde os primeiros dias de vida.

A odontopediatra Ilana Marques, da IGM Odontologia para Família, explica que a anquiloglossia ocorre quando o frênulo lingual — tecido que liga a língua à parte inferior da boca — é curto, limitando os movimentos da língua. “Essa condição pode dificultar muito a amamentação. Quando o bebê não consegue sugar corretamente, ele se esforça mais, o que pode causar dor intensa na mãe e levar a ferimentos no mamilo. Em casos graves, pode comprometer o ganho de peso do bebê e causar refluxo e engasgos frequentes”, destaca.

Ilana ressalta que a frenectomia pode ser um divisor de águas para famílias que enfrentam esses desafios. “A frenectomia a laser, por exemplo, é uma técnica moderna e muito eficaz, que permite um procedimento rápido e praticamente sem sangramento. A recuperação para o bebê é mais confortável e, muitas vezes, a melhora na amamentação é imediata”, explica.

A odontopediatra também enfatiza a importância do acompanhamento pós-cirúrgico: “A frenectomia, isoladamente, não resolve todos os problemas. O bebê precisa de apoio de profissionais como fonoaudiólogos e consultores de amamentação para fortalecer os músculos da língua e reaprender a pegar o seio de forma adequada. Esse trabalho em equipe é essencial para o sucesso do procedimento e para garantir uma experiência de amamentação saudável para mãe e filho.”

Ela ainda completa: “Os pais devem procurar especialistas capacitados e multidisciplinares para avaliar a real necessidade do procedimento. Cada paciente deve ser avaliado de forma individual não apenas para um diagnóstico preciso, mas também para determinar o melhor momento para a intervenção. A frenectomia, quando indicada, pode transformar a qualidade de vida da família.”