Justiça argentina absolve amigo de Liam Payne e funcionários de hotel

A Justiça argentina decidiu absolver Roger Nores, amigo de Liam Payne, e dois funcionários do hotel CasaSur Palermo, em Buenos Aires, das acusações relacionadas à morte do cantor britânico. O ex-integrante do One Direction faleceu em outubro de 2024, aos 31 anos, após cair da varanda de seu quarto no hotel.

Nores chegou a ser acusado de negligência, sob a suspeita de ter abandonado Payne e facilitado seu acesso a substâncias ilícitas. Já Gilda Martin e Esteban Grassi, funcionários do hotel, enfrentavam acusações de homicídio culposo por supostamente não prestarem assistência adequada ao artista.

No entanto, documentos obtidos pela revista Rolling Stone indicam que todas as acusações foram retiradas, e os três foram inocentados de qualquer envolvimento na morte de Liam Payne. Apesar da decisão, a investigação continua, com dois indivíduos ainda detidos sob suspeita de fornecer drogas ao cantor.

A morte de Payne gerou grande comoção mundial, e seus fãs seguem lamentando a perda precoce do artista. A recente decisão da Justiça argentina representa um desfecho parcial do caso, enquanto o julgamento dos suspeitos de tráfico de drogas segue em andamento.

