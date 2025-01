Fim de ciclos: livros que ajudam crianças a entender as novas fases da vida

A literatura infantil pode criar um ambiente acolhedor para que as crianças possam explorar e dar sentido às emoções - (crédito: Pexels / Andrea Piacquadio)

A literatura infantil pode ser uma poderosa aliada na compreensão de mudanças na vida de uma criança. Ao mudar de escola, de série ou perder alguém próximo, os pequenos podem se encontrar em uma situação de estresse, com menos repertório para lidar com a transição do que os adultos.

Ao validar as emoções infantis através da leitura, a família pode criar um espaço confortável para que a criança compreenda encerramentos e novidades, fatores constantes na vida de todos. É o que aponta a idealizadora do Clube Quindim, Renata Nakano. A especialista também alerta que o livro oferecido aos pequenos não deve reforçar estereótipos, mas sim sensibilizar e engajar a família na hora do diálogo.

Renata indica que compartilhar histórias de forma horizontal pode proporcionar um aprendizado mútuo e fortalecer vínculos: “A literatura permite a vivência da experiência e o aprendizado de lidar com sentimentos que surgem a partir da obra. Enfrentar emoções lendo amplia o repertório emocional utilizado na vida real.”

Para a especialista, sentimentos vistos como negativos pela sociedade não devem ser privados das crianças. Medo, luto, saudade, tristeza e raiva podem ser elaborados internamente a partir da narrativa de um personagem para despertar autoconsciência desde cedo.

Aos pais, cabe se entregar a leitura com o filho e respeitar as reações da criança. “Sabemos que a vida não é dicotômica e o mundo é muito mais complexo que isso. Diante uma frustração, os adultos devem lembrar que não há respostas fáceis e fechadas, ouvindo a criança, valorizando a fala dela e aprendendo junto com ela aquela experiência”, aconselha Renata.

Confira obras do Clube de Leitura Quindim para trabalhar com as crianças:

A quatro mãos - Marilda Castanha

A quatro mãos (foto: Companhia das Letrinhas)

Nesta história sobre a passagem do tempo, um pai mostra a filha que sempre está por perto para dar uma mão. Em uma reflexão sobre pessoas queridas que se fazem presente, o livro da premiada autora e ilustradora Marilda Castanha explora uma narrativa simples do significado dos gestos — e tudo que eles podem representar.

Quando as coisas desacontecem - Alessandra Roscoe e Odilon Moraes

Quando as coisas desacontecem (foto: Gaivota)

Gabriela quer saber o que acontece com as coisas quando elas desacontecem. Em uma narrativa sobre morte, luto e transformação, os questionamentos em poesia destacam questões delicadas profundas e existenciais para qualquer idade.

Desesquecida - Suria Scapin

Desesquecida (foto: LUFADA LIVROS)

Para onde vão todas as coisas, pessoas e animais que perdemos? Para a pequena narradora destas reflexões, tudo deve parar num mágico lugar com nosso próprio nome. A saudade e o medo de esquecer e de ser esquecido nos leva a questionar com a protagonista como a perda pode ser uma maneira de ressignificar relações com os que já se foram e consigo mesmo.

Um fio de esperança - Marjolijn Hof

Um fio de esperança (foto: WMF Martins Fontes)

Na iminência da morte de uma pessoa amada, Lili teme pela vida do pai que partiu em missão humanitária para um país de guerra. Os dias passam e o pai não manda notícias. A autora constrói um retrato de uma menina confrontada com a agonia da espera e mostra que a vida sempre envolve uma dose de risco.

Greg, o menino que morava em um trem - Ana Luiza Badaró e Odilon Moraes

Greg, o menino que morava em um trem (foto: Tigrito)

Em uma metáfora da metamorfose que é a vida, o livro apresenta Greg, um menino que mora em um trem com o pai e a mãe. A vida dessa família atravessa pontes, morros, túneis escuros, seja em dias ensolarados ou dias de temporais. Eles enfrentam encantos e desencantos, encontros e desencontros, de emoções e surpresas.