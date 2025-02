Atriz Bia Guedes encara ofício como ferramenta de relevância social

Bia Guedes está festejando 20 anos de trajetória profissional fazendo parte do elenco de Volta por cima. Na trama das 19h, a artista dá vida à divertida secretária Beth, que trabalha na Viação Formosa. Em paralelo, ela segue fazendo suas apresentações de stand-up comedy solo e com o grupo 4k Comédia entre amigos. Para este ano, também está prevista a estreia nos cinemas do filme Cansei de ser nerd, em que atua ao lado de nomes como Cissa Guimarães e Fernando Caruso.

Uma das finalistas do Prêmio Multishow de Humor, em 2017, Bia pode ser vista atualmente na série Ponto final, disponível na Netflix, e na temporada 2024 de Cilada, no Multishow. Na televisão, fez participações em novelas como Joia rara, Salve Jorge, Nos tempos do imperador e Novo mundo. Ela ainda esteve em séries como A grande família e Tapas e beijos. Todos na Globo.

Na internet, Bia Guedes atuou em diversos vídeos nos badalados canais Porta dos Fundos e Parafernalha Já no teatro, a artista fez parte do elenco de dezenas de peças, como os sucessos Ela é meu marido, Surto e Terapia do riso. Em seu currículo, ainda constam trabalhos nos filmes Minha mãe é uma peça 2 e De pernas pro ar 3, e prêmios de Melhor Atriz em festivais de teatro pelo país.





Entrevista |Bia Guedes



Como está sendo fazer a novela das 19h?

Uma delícia! A Beth é divertida, leve e consegue ser amiga de todo mundo mesmo fofocando sobre a vida de todos! (risos). Está sendo um aprendizado estar com tanta gente incrível no elenco e em uma novela de tanto sucesso!

Com 20 anos de trajetória profissional, o que a inspirou a seguir a carreira de atriz e como foi seu início na profissão?

Desde bem nova, tenho gosto pela arte. Sempre fiz peça de teatro em festinha de aniversário ou qualquer tipo de evento. Então, obrigava toda a família a assistir! Mas foi a partir de um curso livre que fiz durante a faculdade que me encontrei. Foi lá que entendi que queria viver como atriz para sempre. E a inspiração para continuar cresce a cada trabalho!

E que avaliação faz da sua carreira até aqui?

Acho que todo tipo de carreira tem altos e baixos, a de atriz não é diferente. Estamos sempre correndo atrás e aprendendo. Hoje, me sinto orgulhosa da minha trajetória, mas ainda tenho muito a conquistar. E a graça é esta: o movimento da vida!

Você acredita que a arte e o humor podem ter um papel importante em questões sociais?

Sem dúvida nenhuma! Tenho certeza de que a arte é uma das principais ferramentas para isso. Quantos amigos já me inspiraram, e espero já ter inspirado também, com trabalhos de extrema relevância social. É na arte o lugar mais eficaz de escancarar problemas e possíveis soluções.

Como usa o seu trabalho para falar de assuntos relevantes?

No palco, sempre tentei usar meu trabalho como uma plataforma para explorar e levantar questões que são relevantes e urgentes. No teatro, por exemplo, a intensidade da performance ao vivo permite uma conexão imediata com o público, e muitas vezes isso pode ser um reflexo direto do que estamos vivendo na sociedade. Na tevê, a história muitas vezes já vem carregada de mensagens, mas a forma como uma personagem é construída também pode ser uma forma de questionamento, seja em uma novela ou uma série.

Você também viaja o país fazendo stand-up comedy. Em que se inspira para fazer seus textos?

Meu texto é quase todo baseado em histórias que realmente aconteceram comigo! Gosto de trabalhar em cima de acontecimentos reais. É muito bom poder contar alguma coisa que poderia ser até uma história triste e transformá-la em uma história interessante é engraçada.

E como é encarar uma plateia com a missão de fazer rir?

A sensação da resposta imediata que a comédia proporciona é emocionante, ao mesmo tempo que o frio na barriga é constante. Quando estou no palco, me sinto conectada com cada uma das pessoas da plateia, e quero que elas sintam essa conexão comigo também.

Além de atuar, você também dá aula de teatro. O que percebe sobre a nova geração de atores?

É uma geração com uma grande diversidade de estilos e uma maior abertura para diferentes formas de expressão artística. Os jovens têm sido influenciados por redes sociais e streaming, o que proporciona uma interação mais direta com o público. Eles estão mais conectados com questões sociais e culturais e podem usar essa visibilidade para abordar temas importantes.

Quais conselhos dá para quem quer começar?

Persistência é importante nessa carreira! O mundo artístico pode ser imprevisível e desafiador. Muitas vezes, é preciso enfrentar rejeições antes de conseguir uma oportunidade. A persistência, a paciência e a capacidade de aprender com os desafios são fundamentais.